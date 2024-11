SINce Memories : Off the Starry Sky

PQube a décidé d'amener le récent spin-off de la saga Memories Off en Occident. L'œuvre se déroule dans le même univers que les jeux précédents et permet enfin à ceux qui ne connaissent pas le japonais de ressentir un peu le charme de la série débutée en 1999. SINce Memories raconte l'histoire de Junya Mizumoto, un jeune garçon qui mène une vie simple en travaillant dans le magasin familial tout en étudiant à l'université. Cependant, récemment, son frère aîné est décédé dans un accident. Les deux étaient ensemble dans une voiture et Junya a perdu la mémoire des moments clés de l'accident, se souvenant seulement d'être monté dans la voiture et de ce qui s'est passé après avoir été secouru. Près d'un an s'est écoulé depuis l'événement, mais le garçon porte toujours son chagrin à la surface. Le remords, la culpabilité et la profonde angoisse de ne pas pouvoir changer le passé se mélangent, créant encore plus de douleur et de sentiments complexes qui pèsent sur vous dans le présent. Vivant dans l'ombre du passé, Junya essaie toujours d'avancer à sa manière. Cependant, un jour, alors qu'il se trouve au magasin familial, une étrange fille apparaît et l'accuse d'être responsable de la mort de son frère. Sans personne à vos côtés, peut-être que toute cette situation vous mènerait au fond. Pourtant, SINce Memories est loin d’être une histoire de tragédie. En fait, c'est une histoire sur les liens qu'un garçon noue avec les belles filles qui l'entourent et sur la façon dont elles contribuent à façonner son avenir. En effet, Junya n'est pas seul et en fait il y a plusieurs filles autour de lui qui aiment le garçon et veulent qu'il ait un avenir meilleur. En plus des amis de longue date, nous avons aussi des personnages qu'il rencontre pendant le jeu et ces nouvelles filles finissent par devenir une partie importante de sa vie quotidienne et remarquent à quel point le gars est travailleur. En particulier, notre protagoniste est un peu un touche-à-tout, rendant divers services à la population locale. Une partie de l'histoire implique qu'il reçoive des emplois de filles dont il peut se rapprocher, ces emplois étant une partie importante de ce qui lie le garçon à elles.Il existe cinq options de relation au total. Tout d’abord, nous avons Chihaya, une riche amie d’enfance déjà fiancée à un mariage arrangé. Malgré ces conditions, les deux ont toujours été très proches, au point que la fille ne fait presque rien sans impliquer le garçon et son amie Hinata. Lorsqu'elle décide de rénover le manoir de son grand-père pour éviter qu'il ne soit démoli, elle finit naturellement par les impliquer tous les deux; Hinata est une autre option romantique. Ayant toujours considéré Chihaya comme une princesse, elle est du genre à se mettre de côté pour le bien de son amie et à toujours imaginer Junya et Chihaya ensemble. C'est aussi une otaku, super dévouée aux personnages de la série qu'elle apprécie, avec un amour particulier pour les filles qui ressemblent à des princesses; Les autres personnages sont tous de nouveaux contacts. Tout d’abord, nous avons Chunyu, une étudiante d’échange chinois. Sans mâcher ses mots, la jeune fille a tendance à être très audacieuse dans son discours et ses attitudes. Elle est actuellement à la recherche d'une certaine relique de son arrière-grand-père et a un fort intérêt pour les antiquités. Comme Chihaya, c'est une fille riche et cela façonne la façon dont elle interagit avec les gens, mais elle a un style très décontracté et chaleureux, se faisant des amis partout où elle va; Une autre nouvelle venue dans la vie de Junya est Yuriko, une jeune femme qui vient de s'installer dans la région et qui, pour une raison quelconque, semble attirée par le fait de revenir à plusieurs reprises dans le magasin familial du protagoniste. Chaque fois que nous la rencontrons, plus de détails sur elle sont révélés, car elle a tendance à cacher des informations sur elle-même, même si cela est toujours évident lorsqu'elle ment; Enfin, il nous reste Azusa, la fille qui accuse le protagoniste d'avoir tué son frère. Même si elle essaie de conserver un air mystérieux, la petite fille ressemble à un écureuil effrayé. Têtue, elle est du genre à insister sur ses erreurs juste pour éviter de donner à ses « adversaires » un avant-goût de la victoire. Pour cette raison, sa relation avec le protagoniste est marquée par de grandes difficultés de communication, même s'ils ne sont pas réellement ennemis et pourraient établir une conversation franche. Il convient de noter qu'elle essaie de surveiller le protagoniste et ses actions pour l'empêcher d'essayer de voler la place de son frère, mais, malgré toute sa bravade, elle ne déteste pas réellement le protagoniste.L'idée de SINce Memories est de se concentrer sur les aspects quotidiens, de telle sorte que le moment du drame arrive de manière percutante et convaincante dans ce microcosme d'événements. Parfois, nous devons prendre des décisions simples, dont certaines peuvent conduire à de mauvaises fins (ou faire la différence entre une « bonne fin » et une « meilleure fin »). Certains choix plus importants nous obligent à choisir directement entre deux filles auxquelles consacrer notre attention, ce qui conduit l'intrigue à se diviser en itinéraires. En général, l’aspect le plus banal est exploré dans tous les éléments de l’expérience. Nous avons des personnages avec des designs relativement modestes (bien que beaux), un décor moderne tant dans les vêtements que dans les décors, et une bande sonore qui renforce à de nombreux moments un sentiment de familiarité et de confort. Visuellement, nous avons encore une grande variété d'expressions faciales et d'animations comme le mouvement des lèvres, même si certains personnages secondaires de très faible pertinence n'ont même pas de sprites. Des éléments plus mystérieux apparaissent au fur et à mesure, suivant un style « à combustion lente » dans lequel l'intrigue s'efforce de nous faire investir d'abord dans les personnages et n'apporte qu'occasionnellement des situations plus tendues. Le doublage japonais des filles est de grande qualité et contribue à renforcer leurs personnalités et certaines nuances, sans excès majeurs. Le protagoniste n’a malheureusement pas de voix pendant la majeure partie de l’intrigue, à quelques exceptions près. En termes d’expérience de roman visuel, nous disposons des fonctionnalités de base de journal, de saut et d’auto. Le journal ne permet pas de revoir les scènes précédentes, obligeant le joueur à maintenir des sauvegardes adéquates pour en explorer toutes les ramifications, mais il est possible de réécouter les dialogues. Le jeu dispose de 48 emplacements de sauvegarde et de la possibilité de les « verrouiller » pour ne pas supprimer les plus importants. De plus, nous disposons d'un système de sauvegarde rapide qui est également exploité par le système de sauvegarde automatique qui s'active lorsque nous entrons dans de nouvelles scènes.Dans le menu principal pendant le jeu, vous pouvez accéder aux sauvegardes, voir un manuel avec les commandes et régler des paramètres tels que le volume de la parole de chaque personnage, la vitesse des messages ou déterminer quand la sauvegarde automatique doit être activée automatiquement. En dehors du jeu, sur l'écran d'accueil, nous avons un menu « Souvenirs », qui permet de voir quelle partie du jeu a été explorée, de revoir les illustrations (et l'ouverture du jeu) et d'écouter les chansons dans une playlist. Tant sur le plan esthétique que fonctionnel, il s'agit d'une interface et d'une disposition des menus très basiques pour le genre et quiconque est habitué à un plus grand confort avec des œuvres comme celles d'Otomate ressentira la baisse de qualité, même si rien ne compromet réellement l'expérience et il est possible d'y voir une tentative de minimalisme. Ce qui constitue vraiment un problème sérieux avec l'expérience, c'est qu'il existe de nombreuses lignes contenant des erreurs de frappe et de traduction anglaise. Il est clair que le jeu a dû être passé au peigne fin pour être d'une qualité acceptable, car il y a plusieurs moments où les lignes sont même incohérentes, changeant les personnages auxquels elles devraient faire référence, « mangeant » les mots, etc. Ce sont des situations qui rendent la lecture assez difficile, même s'il y a aussi des moments qui sont bien écrits. Il n’est pas non plus possible d’utiliser l’écran tactile sur la Switch, ce qui rend l’expérience bien moins confortable qu’elle pourrait l’être.SINce Memories : Off the Starry Sky est un roman visuel engageant dans son aspect quotidien avec des éléments de drame et de mystère qui se construisent lentement au fur et à mesure du développement de la relation entre les personnages. La qualité de la traduction finit malheureusement par laisser à désirer, mais l'expérience dans son ensemble reste une recommandation facile pour ceux qui aiment le genre et veulent expérimenter ce premier contact occidental avec la franchise classique Memories Off.