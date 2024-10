Mindseize n’est pas un jeu nouveau, il est même sorti il y a près de quatre ans sur Nintendo Switch. L'objectif de cette production est de proposer un jeu compétent, capable de divertir tout en racontant une bonne histoire. Alors qu'un scientifique nommé MC Fox effectue des recherches sur le transfert d'esprit vers des robots, deux entités, issues d'une organisation secrète appelée The Ascended, semblent vouloir voler l'esprit d'êtres sensibles. Connaissant le potentiel de la fille de MC Fox, ils lui volent l'esprit en attaquant son père, le laissant paraplégique. Cherchant à se venger, le scientifique réussit le transfert d'esprit, contrôlant un robot capable de nombreux pouvoirs. Ainsi, avec leur équipe, ils se dirigent vers plusieurs planètes pour enquêter sur les allées et venues des Élus, mais découvrent qu'ils sont impliqués dans quelque chose de bien plus grand que la simple vengeance. Ainsi, au fil des visites sur les planètes, les personnages dévoilent peu à peu le mystère de ces créatures qui se prétendent supérieures, en plus d'approfondir un peu plus les personnages et leurs relations. Mindseize n'a pas le gameplay le plus original. Comme beaucoup de metroidvanias, il essaie de jouer la sécurité. Ce n'est plus pareil, ça n'innove pas, mais ça prend un peu de risque. Rappelant beaucoup le gameplay de Mega Man, le robot, qui est d'un type appelé MAG (mind-Action-Gear), a les actions de tirer, d'attaquer et de sauter. Cependant, au fur et à mesure de votre progression, le joueur collectera des équipements qui augmentent les capacités de mouvement du MAG, ainsi que ses attaques et sa défense. En parlant d'attaques, le robot tire avec une arme à feu et peut utiliser une arme de mêlée pour son attaque au corps à corps. Il existe plusieurs options, qui s'acquièrent au fur et à mesure de l'exploration du jeu. Cependant, malheureusement, ils ne sont pas aussi adaptables aux différentes formes de jeu, car une nouvelle arme trouvée est toujours meilleure que la précédente, ne laissant aucune option au joueur s'il préfère différentes formes de projectiles ou d'armes de mêlée.Le jeu est divisé en planètes séparées par différentes zones, nécessitant de nouvelles compétences pour avancer. Et l'avancement ne se fait pas toujours vers une nouvelle planète, car certaines compétences donnent accès à de nouveaux lieux dans d'anciens lieux, indispensables pour continuer dans le jeu. Sa carte, comme beaucoup de jeux de ce genre, se complète au fur et à mesure de la progression du joueur, mais elle est quelque peu précaire en raison du manque de beaucoup d'informations. Au fur et à mesure que le joueur explore, il est récompensé par des capacités non essentielles mais habilitantes, de nouvelles armes et des évolutions pour sa combinaison, telles qu'une efficacité améliorée des nano robots de guérison. Rien de crucial pour le jeu, mais qui aide et profite au joueur, s'il rencontre des difficultés plus élevées. Les ennemis sont bien plus nombreux qu'il n'y paraît, car leurs attaques causent de bons dégâts et sont résistantes, ce qui rend nécessaire de connaître chaque ennemi pour réussir dans le jeu. Ils ont beaucoup de précision avec leurs projectiles et peuvent également attaquer au corps à corps. Le problème est lorsque plusieurs ennemis apparaissent à l'écran, nécessitant beaucoup d'attention. Il n'y a pas de mécanique d'esquive ou de contre-attaque, donc esquiver les projectiles dépend principalement des compétences du joueur. Enfin, comme beaucoup de jeux d'action, les combats de boss sont magnifiques. Les batailles sont animées et épiques, nécessitant souvent plusieurs tentatives pour réussir en raison du large schéma d'attaque dont elles disposent. Mindseize n’est malheureusement pas un chef-d’œuvre artistique. Ses chansons sont génériques, avec une boucle très perceptible, car à de nombreux moments, elle s'arrête simplement pour recommencer peu de temps après. Les effets sonores sont compétents, mais ils donnent une sensation d'opacité qui ne rend pas justice aux décors, pour la plupart sauvages et ouverts. Les dessins au moment où l'histoire est racontée ont des lignes tordues et fragiles, mais ils ont leurs mérites, car il est clair qu'ils ont été réalisés à la main. Le pixel art et le mouvement des personnages humanoïdes provoquent une certaine étrangeté, donnant l'impression qu'il manque de cirage. Cependant, le mérite réside dans les ennemis, car ils ont une très grande variété, avec des attaques différentes, en plus d'avoir reçu une plus grande attention dans leur conception. Les patrons sont fantastiques, chacun est unique et respire la créativité.Mindseize offre quelque chose entre un metroidvania et un jeu Mega Man en termes de gameplay. Il a réussi à bien capturer l'essence des deux, en ayant de l'action, en faisant marche arrière et en avançant avec de nouvelles capacités, en même temps que faire face à des créatures avec des armes de mêlée et des armes à feu, comme un jeu de plateforme d'action. On ne peut pas en dire autant de ses visuels et de sa bande sonore, car ils manquent de finition.