Le genre de stratégie 4X n'est pas pour tout le monde et peut sembler assez écrasant, surtout au début. En raison de la concurrence féroce, nous ne voyons pas beaucoup de jeux sortir, mais lorsqu'ils sortent, ils apportent un certain nombre d'innovations. Cela s’applique également à Ara : History Untold. Au cours d'une partie, vous décidez à quoi ressemblera l'histoire d'une nation particulière. Vous pouvez le faire avec des amis en multijoueur ou seul, avec les nations contrôlées par l'IA. Ce qui frappe immédiatement dans Ara : History Untold, c’est la liste complète des dirigeants. Si vous ignorez le DLC Deluxe Edition, vous pouvez choisir parmi trente-six dirigeants. C'est une belle collection, car vous en obtenez généralement moins et elle est complétée par des DLC. En plus d’être liés à une nation particulière, ces dirigeants offrent également diverses primes. Par exemple, Nicolas Copernic de Pologne possède un trait de caractère innovant qui vous donne dix pour cent de points de recherche en plus par tour dans votre capitale. Jules César, quant à lui, est agressif et offre donc dix pour cent de pouvoir en plus aux troupes stationnées en dehors de votre nation. Un exemple de personnage plus méconnu est Shaka kaSenzangakhona qui a fondé le royaume zoulou. C'est un perfectionniste, ce qui signifie qu'il y a en réalité dix pour cent de production en moins dans toutes les villes.Chaque leader possède cinq traits de caractère avec un bonus supplémentaire. Comme vous pouvez le constater, ils ont choisi une combinaison de personnages historiques bien connus et d'autres que l'on ne voit pas souvent dans ce type de jeux. Si vous aimez conquérir des villes et faire la guerre, vous pouvez choisir de choisir un chef plus axé sur la guerre. Même si je dois dire que je n'ai pas encore ressenti l'ampleur de l'impact des traits de caractère. Le jeu comporte tellement de systèmes qu’il est difficile de tout voir individuellement. Ce qui nous paraît mitigé, c’est que les nations ne sont pas visuellement différentes les unes des autres. Les bâtiments changent en fonction des époques que vous avez atteintes et des technologies que vous avez recherchées. De plus, chaque nation peut construire de nombreuses merveilles culturelles. On ne parle pas seulement des jardins suspendus de Babylone et du colosse de Rhodes, mais aussi de la Tour Eiffel et de l'Université d'Oxford. En conséquence, vous ne voyez pas l’influence d’une culture sur les bâtiments, mais votre nation change visuellement avec le temps. À propos, cela est fait avec beaucoup de détails, car vous voyez des gens se promener dans votre ville et les bâtiments ont beaucoup de détails.La liberté de créer et d’étendre votre propre empire est abondante. Vous le remarquerez dans les nombreuses possibilités de victoire. Il n'y a pas de règles, vous ne gagnez donc pas la partie en recherchant toutes les technologies ou en attirant plusieurs touristes dans votre ville. Au lieu de cela, vous recevez des points basés sur huit catégories appelées Prestige. Dans les villes, il faut répondre à un certain nombre de souhaits de la population. On parle d'alimentation, de santé, de sécurité, de connaissance et de prospérité. Les bâtiments que vous pouvez construire influencent cela. Pensez à un puits et à une pharmacie pour la santé de votre population, tandis qu'un château ou une tour de guet améliore la sécurité. L’industrie, à son tour, est liée à tous les bâtiments et systèmes de production dans lesquels votre pays est impliqué. Pour accueillir tous ces bâtiments vous devez agrandir le nombre d'habitants, ce qui vous permet de revendiquer une nouvelle zone. Ces zones sont divisées en sections. Si vous choisissez une zone composée de cinq sections, vous pouvez y installer cinq bâtiments. Les zones n'ont pas de format fixe, l'expansion se fait donc de manière organique. Les bâtiments s'adaptent à cela, permettant aux champs d'une ferme de remplir magnifiquement une section. Vous verrez alors apparaître des maisons autour d'un puits. Cela garantit également que le jeu est visuellement très attrayant et que l'expansion de votre ville est satisfaisante. Bien sûr, vous décidez vous-même comment agrandir votre ville, mais les ressources naturelles sur la carte influencent cela. Si du bétail ou des cultures sont indiqués sur la carte, il est préférable de placer une ferme ici. Vous installez ensuite une mine de matières premières telles que l’or, le pétrole et le charbon. Ces ressources sont cruciales dans le jeu, mais nous y reviendrons plus tard.Vous pouvez librement placer des maisons et la plupart des autres bâtiments dans une zone. Si vous souhaitez fonder une nouvelle ville, vous n'avez besoin que d'un groupe de colons et d'une forme de gouvernement autorisant plusieurs villes. Si vous avez choisi la république, vous pouvez accueillir plus de villes qu'avec un royaume. Comme dans tout autre jeu 4X, la construction ou la recherche de technologies prend plusieurs tours. Cependant, vous n'avez plus besoin d'attendre des siècles pour les décisions de l'autre partie, car tout le monde prend les décisions en même temps. Cela signifie que vous planifiez réellement tous vos mouvements pour un nouveau tour. Quand vous décidez de mettre fin au tour, parce que vous avez tout fait. Ensuite, la planification de votre nation et celle de l’IA ou des adversaires se transforme en action. Cela signifie que vous travaillez déjà sur le prochain tour après quelques secondes. Cela offre beaucoup plus de rapidité et élimine complètement l’attente. À propos, un jeu dans Ara : History Untold est assez long. Le nombre de tours recommandé est de sept cent cinquante. Vous disposez donc de suffisamment de temps pour découvrir le jeu et construire un empire, à moins que vous n'indiquiez que vous souhaitez des parties plus rapides. Avant de commencer une nouvelle partie, vous pouvez indiquer le nombre d'adversaires et de tours d'une partie, quel est le niveau de difficulté et quelle carte vous souhaitez essayer. Vous avez donc l'embarras du choix pour adapter le jeu à vos propres souhaits.Les technologies étudiées déterminent le moment où vous entrez dans une nouvelle ère. À chaque époque, vous devez explorer au moins certaines technologies avant d’avoir la possibilité de passer à autre chose. Un jeu dans Ara : History Untold est divisé en trois époques, qui à leur tour se composent de quatre époques. Dans la première époque, vous pouvez vous attendre aux âges du bronze et du fer, au cours desquels vous pourrez étudier, entre autres, la roue et les archers. La deuxième époque est principalement centrée sur le Moyen Âge et la Renaissance. Cela inclut les canons, les brasseries et la sidérurgie. La dernière époque comprend l’industrialisation et l’ère moderne actuelle. À ce moment-là, vous débloquerez les dernières améliorations pour de nombreux bâtiments. Une exploitation agricole ne dépend plus uniquement de l’irrigation, mais reçoit désormais également des engrais de synthèse. Bien sûr, cela apporte aussi la radio, l’électricité et Internet. Les technologies que vous recherchez ne sont donc pas seulement nécessaires pour de nouveaux bâtiments et unités militaires, mais aussi pour débloquer de nouvelles ressources. Ce système est compliqué au début et au fur et à mesure que je jouais, je tombais sans cesse sur de nouveaux éléments. Il y a des éléments d’un constructeur de ville de survie cachés dans Ara : History Untold. Nous avons déjà parlé des trois matériaux de base dont vous avez besoin en plus de l'argent, mais cela va bien plus loin que cela. Un atelier peut créer des changements que vous pouvez ensuite donner à une ferme afin qu'elle produise plus de nourriture par tour. Une pharmacie peut alors fabriquer un mélange d’herbes qui est conservé dans votre inventaire.Chaque ville dispose d'un certain nombre d'installations grâce auxquelles la ville consomme les produits désignés. Le mélange d'herbes augmente la santé nationale de quinze points pour un total de dix tours. Le pain a le même effet, mais apporte également un bonus de dix points en nourriture. Ces installations offrent donc des solutions, car on peut compenser un manque de nourriture dû au manque d'exploitations agricoles en faisant du pain dans les boulangeries. Un autre exemple est la loi qui apporte davantage de connaissances et de sécurité dans la ville. Fabriquer des matériaux et des biens est donc crucial pour progresser. Non seulement pour satisfaire tout le monde ou pour améliorer l'apport des bâtiments, mais aussi pour pouvoir payer les améliorations et les nouveaux bâtiments. On ne peut pas construire une usine moderne sans dix blocs d’acier et vingt blocs de béton. D'autres bâtiments nécessitent du verre, etc. Au fur et à mesure que vous progressez dans les époques, de nouvelles ressources apparaissent sur la carte. Au début, une ferme d’élevage ne pouvait produire que de la nourriture, mais elle a ensuite été élargie pour inclure la production de suif. Vous devez tout surveiller de près si vous voulez réussir. Pour rendre les choses encore plus compliquées, des experts arrivent en ville. Ces personnes ne sont pas visibles, mais vous pouvez les faire travailler dans une rubrique. Ils veillent à ce qu'une ferme produise juste un peu plus de nourriture ou qu'une tour de guet offre plus de sécurité. Ce ne sont pas les seuls visiteurs, car vous débloquez également les Parangons. Ce sont des personnages historiques célèbres comme Sun Tzu qui donnent des bonus à votre nation. Du moins si vous les utilisez comme conseiller. Cela peut concerner les domaines culturel et militaire, mais aussi la politique étrangère. Vous pouvez également les mettre à contribution pour créer des chefs-d’œuvre spéciaux. Ce sont des livres, tableaux et autres œuvres d’art qui procurent du Prestige et que vous pouvez effectivement exposer dans un musée.Nous avons surtout parlé de l'expansion de votre empire, cependant, vous n'êtes pas la seule nation sur la carte, vous devrez donc affronter des adversaires IA ou d'autres joueurs. Faire la guerre ne peut être complètement évité, car les dirigeants de l’IA peuvent parfois être inconstants. Comme on peut s'y attendre, vous pouvez former une alliance ou un accord commercial avec d'autres dirigeants. Vous pouvez aussi décider d’ouvrir les frontières et d’envoyer un cadeau. Ils ont régulièrement des difficultés avec ces derniers, car nos cadeaux étaient rarement acceptés. Soit ils n'y croyaient pas, soit ils ne voulaient pas de l'article en question, soit ils pensaient que nous étions trop généreux. Que ce soit le seul moyen de construire votre relation pour une alliance. Du moins si l'on ne compte pas les événements qui ont lieu. En gouvernant votre nation, vous rencontrerez des événements aléatoires. Ceux-ci décrivent un événement et vous proposent deux à trois options parmi lesquelles choisir. Il en va de même pour les événements liés à une nation particulière. Par exemple, ils ont besoin de matériel pour gagner la guerre contre une autre nation ou ils veulent créer une sorte d’OTAN. Ces événements se produisent régulièrement et dans les trois matchs auxquels j’ai joué, ils se sont produits presque en même temps. Un peu plus d'événements et de variété auraient été mieux, car à un moment donné, on ne les lit plus. Ce qu'il y a de bien avec ces événements, c'est qu'ils vous donnent en même temps un morceau d'histoire. Après que plusieurs de mes cadeaux, dont une caisse de bière, aient été ignorés, nous avons renoncé à être ami avec les nations. Vous ne devriez pas être surpris si vous vous retrouvez soudainement au milieu d'une guerre. Nous avons surtout dû faire face à des escarmouches, au cours desquelles une autre nation a pillé nos villes et détruit des bâtiments. Cela prend une vingtaine de tours et vous devez défendre votre ville puis tout réparer à nouveau. Très ennuyeux car cela peut limiter votre croissance, mais vous ne perdez pas toujours votre ville. C’est le cas lorsqu’une guerre sainte s’impose ou lorsque l’objectif est l’expansion territoriale.Bien qu'il soit inconstant, ce n'est pas aussi mauvais que les autres jeux du genre. Si vous souhaitez simplement créer une nation prospère, sans avoir à toujours coopérer avec d’autres nations, alors il vaut mieux choisir un seul adversaire. Si votre montant de Prestige est plusieurs fois inférieur à celui des autres nations, vous serez expulsé du jeu lorsque vous passerez à une nouvelle ère. Lors de la première partie, nous avons été expulsé du jeu après deux cent cinquante tours. Si vous êtes tellement en retard dans les premières époques que vous êtes à la dernière place, il sera difficile de gagner encore. Si vous trouvez le voyage plus important que le résultat, vous apprécierez toujours de perdre, mais sinon, c'est bien sûr une perte de temps. À moins que vous n’entrez en guerre contre tout le monde comme un idiot et que vous n’effaciez les nations de la surface de la terre. Vous êtes lié à un certain nombre d'unités militaires divisées en armée, force aérienne et marine. Normalement, vous indiquez que vous souhaitez entraîner des chevaliers dans une ville, par exemple, et après plusieurs tours, ils apparaissent dans la ville en question. Dans Ara : History Untold, les choses fonctionnent un peu différemment, car elles doivent d'abord être extraites des réserves. Vous avez le choix de les stationner en escouade seule dans une ville de votre choix ou de les relier à d'autres troupes dans un bataillon ou une légion. Au fur et à mesure que vous progressez à travers les époques, vous obtenez davantage d'options stratégiques et bien sûr de meilleures unités militaires. Un champ de bataille n'est pas seulement indiqué par une icône, mais vous pouvez également le voir. Vous verrez alors deux armées s’affronter. Pas nécessairement impressionnant, mais cela montre encore une fois à quel point le jeu est détaillé. On se demande combien de temps Ara : History Untold restera amusant, mais si vous voulez tester tous les leaders, remporter plusieurs victoires et toutes les réalisations, alors vous serez occupé pendant des heures. Et puis on n'a même pas parlé du multijoueur.Si vous pensiez déjà que le genre 4X était compliqué, Ara : History Untold va encore plus loin. Avec l'introduction d'un système d'artisanat étendu, vous devrez penser encore plus loin pour étendre votre nation. D’autant qu’il n’y a pas de victoires spécifiques présentes. Cependant, Ara: History Untold est un solide jeu de stratégie 4X qui nécessite beaucoup d'attention, mais qui vous en récompense également.