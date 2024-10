Il y a un an, les jumelles Hannah et Beth ont mystérieusement disparu. En leur mémoire, huit amis étudiants se retrouve sur le lieu de leur disparition, une villa perdue au milieu des montagnes enneigées. Le groupe va rapidement découvrir qu'il n'est pas seul, car un tueur est en cavale. Vous incarnerez alternativement les huit personnages du jeu (Josh, Sam, Jessica, Matt, Mike, Chris, Ashley et Emily), et l'objectif principal sera de rester en vie jusqu’à l’aube. L'aventure est composée de dix chapitres reliés entre eux par des scènes très étranges dans lesquelles un psychiatre vous laissera seul face à votre destin. Si le principe de l'écriture en arborescence n'est pas nouveau, chaque décision que vous aurez à prendre aura forcément des conséquences sur la suite des événements, mais aussi sur l'entente entre les différents protagonistes. L'intrigue évolue ainsi dans différentes directions et un détail infime pour bouleverser la marche à suivre. Redécouvrir l'environnement de Blackwood provoque une émotion intense chez ceux qui ont déjà exploré la version originale du jeu, tandis que pour les nouveaux joueurs, l'expérience s'annonce complètement inédite et imprévisible. Ce jeu offre une chance unique de se plonger dans une atmosphère rappelant les films d'horreur des années 90 et du début des années 2000 , avec l'avantage supplémentaire de contrôler l'intrigue et de décider du sort des personnages. Si vous avez déjà critiqué les choix des protagonistes des films d'horreur, Until Dawn vous mettra à l'épreuve, démontrant à quel point il peut être compliqué de prendre des décisions dans ces moments de tension.Le scénario est assez classique mais s'avère très prenant, surtout que les doublages sont signés par quelques acteurs connus du petit écran notamment Hayden Panettiere (Heroes) ou Brett Dalton (Agents of Shield). A l'instar des récentes adaptations de The Walking Dead sur consoles, l'essentiel du jeu consiste en de l'exploration, de la collecte d'indices, des prises de décision, et bien sur quelques passages d'action sous forme de QTE (il faut appuyer sur la bonne touche au bon moment). Depuis sa présentation initiale sur PS3, Until Dawn a beaucoup évolué puisque la mouture originale utilisait le PlayStation Move comme contrôleur standard. Avec la DualShock 4 sur PS4, la tête du personnage était contrôlée par le gyroscope, permettant de diriger le regard du personnage et de balayer le décor à la recherche d'une action à accomplir. Un changement important de l'édition PS5 concerne également la perspective du gameplay. Ballistic Moon a choisi d'abandonner la caméra fixe de l'original au profit d'une vue dynamique contrôlable via le bon analogique. Cette décision, tout en privilégiant l'accessibilité, diffère d'un choix stylistique qu'avaient adopté les premiers développeurs d'Until Dawn pour intensifier l'effet de certaines scènes. Enfin, la mise à jour matérielle a également introduit quelques légers changements dans l'expérience de jeu. Ceux-ci incluent le manque de prise en charge de la caméra PlayStation, auparavant utilisée pour capturer les réactions des joueurs à des moments clés, et l'élimination du capteur de lumière de la manette PS4 pour les moments où il était nécessaire de garder la tête froide. Cette fonction a en effet été remplacée par les capteurs de mouvement de la DualSense. Ces détails mineurs, qui incluent également une prise en charge limitée des déclencheurs adaptatifs, peuvent sembler un peu négligeables. De plus, l’aspect audio doit également être pris en considération. Avec la présence de pistes audio remasterisées (même s'il peut être difficile de remarquer la différence, on ne parle pas d'enregistrements des années 60), d'une nouvelle bande-son et d'autres petites innovations.La réalisation de qualité renforce l'immersion, avec une mise en scène très soignée et une excellente gestion des éclairages. Les environnements font preuve d'une grande variété, et l'ambiance est impeccable. On appréciera également le travail réalisé sur le visage des personnages, qui se montrent particulièrement expressifs. Par ailleurs, il est à noter que chacun des protagonistes a ses forces et ses faiblesses, et que les développeurs ont évité de dépeindre un portrait manichéen des héros. Afin d'apporter un peu d'assistance au joueur, différents totems sont cachés dans l'environnement, permettant de découvrir une brève vision de l'avenir du personnage qui les ramasse. Il va sans dire à quel point les représentations graphiques ont été considérablement améliorées sur PS5 en termes de réalisme, grâce à l'Unreal Engine 5. Les modèles de personnages ont subi des changements importants , offrant une lecture plus claire de leurs expressions faciales et de leur langage corporel. Cela devient particulièrement évident dans les scènes à haute tension, où l'attention portée aux détails dans la mise à jour est perceptible. De plus, tout le secteur de l'éclairage intérieur et de l'éclairage a été entièrement rénové . L’introduction du ray tracing confère au titre un niveau de réalisme étonnant. Cependant, cette augmentation du réalisme ne se traduit pas nécessairement par une amélioration de l’expérience globale du jeu. Les créateurs d'Until Dawn avaient à l'origine forgé une atmosphère unique, résultat de choix stylistiques délibérés plutôt que des limitations technologiques imposées par la PlayStation 4. Le filtre bleu qui caractérisait toutes les scènes contribuait à créer une atmosphère surréaliste, désormais remplacée par une recherche incessante du réalisme. Si la maniabilité apparait de prime abord un peu complexe, on s'y habite finalement rapidement, surtout que la progression reste très encadrée car découpée en chapitres. On appréciera également le système d'affinités, qui rappelle lui aussi les jeux Telltale, et qui a de réelles conséquences sur les relations entre personnages. Sachant que l'on évolue souvent en binômes, certaines situations promettent d'être explosives ...Entièrement doublé en français, le titre profite d'une histoire intéressante à suivre, et de musiques dans la plus pure lignée des polars. Until Dawn occupera pendant environ sept heures pour sa première partie, mais la rejouabilité est excellente, et de nombreux épilogues sont possibles, certains étant plutôt dramatiques (le titre est d'ailleurs interdit aux moins de 18 ans), d'autres au contraire concluront l'aventure de manière heureuse. Mais même si le personnage principal était victime d'une avarie, cela ne signifierait pas la fin de partie pour autant car le "game over" n'existe pas. Le joueur doit assumer ses actions jusqu'au bout. Ce qui fait cependant douter une acquisition d'Until Dawn, c'est le prix de 70 € imposé. The Last of Us 2 Remastered et le prochain remake d'Horizon Zero Dawn ont été proposés en tant que mises à niveau pour seulement 10 € pour les propriétaires de la version originale. Si Until Dawn Remake avait suivi cette politique, nous l'aurions recommandé sans hésitation. Mais recommander l'achat à 70 € serait injuste. Until Dawn reste un grand titre qui vaut la peine d'être joué, mais l'original, qui a bien vieilli graphiquement, peut être acheté pour un tiers du prix de ce Remake . Nous ne voulons pas minimiser les efforts de Ballistic Moon, qui a apporté des améliorations notables, mais celles-ci ne semblent pas suffisantes pour justifier un prix aussi élevé.Until Dawn est un mélange efficace de film et de jeu vidéo. L'aventure réjouira particulièrement les amateurs de slashers et de séries américaines, qui se sentiront cette fois maître de l'intrigue. Plus que la peur, Until Dawn cherche à mettre le joueur sous pression, et l'investissement émotionnel est bien perceptible. Sur PS5, le cœur du jeu reste inchangé, conservant les mêmes qualités et, malheureusement, les mêmes limitations. Ne vous attendez pas à des révolutions dans le gameplay ni à de nouveaux extras : cependant, si votre objectif est uniquement de vous immerger dans l'atmosphère sombre de Blackwood Mountain et d'essayer de survivre jusqu'à l'aube, sans tenir compte du prix, alors Until Dawn satisfera certainement votre attentes.