Aura of Worlds est un roguelite qui reprend la boucle typique du genre, se rapprochant à certains égards de la philosophie typique du roguelike , mais en ramenant le tout dans un style plateforme. Pour commencer, le titre ne propose pas une véritable histoire , mais vous met simplement dans la peau d'un aventurier qui décide de se plonger dans différents donjons. Un prétexte classique du genre, qui ne nous surprend donc en rien et ne constitue pas un défaut. Aura of Worlds, en fait, est avant tout une question de gameplay . La boucle de gameplay d'Aura of Worlds est classique et éprouvée : vous partez d'un HUB central, à partir duquel vous partez en expédition dans un donjon. Vous explorez jusqu'au bout ou jusqu'à une mort définitive. Dans les deux cas, nous partons de zéro, avec un nouveau donjon généré de manière procédurale. Comme toujours, il y a une petite progression esquissée par l'achat d'objets, via une monnaie obtenue. L'exploration des donjons eux-mêmes se déroule sur un écran à défilement 2D , qui rappelle à certains égards ce qui a été vu dans Spelunky . Le joueur se retrouve alors dans un véritable jeu de plateforme , où les niveaux sont constitués des étages individuels du donjon. La composante plate-forme est très forte, étant donné que l'exploration comprend des plates-formes, des bassins de lave, des pièges à éviter, etc. Des réflexes rapides et la capacité d'observer le milieu environnant sont donc requis . Oui, car Aura of Worlds permet souvent de résoudre diverses situations de différentes manières. Une mare de lave, par exemple, peut être vaincue avec un grappin, avec un téléporteur, mais aussi avec l'utilisation d'autres moyens plus ou moins conventionnels. Rappelant la philosophie roguelike traditionnelle , le titre met donc grandement l'accent sur l'aspect exploratoire , offrant au joueur des niveaux pleins d'interactions de toutes sortes. Ceci, en soi, serait un énorme avantage , étant donné que de nombreux titres du genre oublient la grande importance qu'auraient les niveaux dans une exploration qui pourrait être variée.Dans Aura of Worlds, cependant, tout est trop bâclé. L'utilisation de la magie et des objets est lourde , les animations, les impacts et les interactions ne sont pas toujours cohérents et en général il n'y a pas la sensation de fluidité vue, par exemple, dans le Spelunky susmentionné. Le même sentiment se retrouve également au combat. Les donjons sont en effet habités par des monstres en tout genre qui, bien entendu, veulent nous tuer. Pour notre part, nous disposons cependant d’une arme à distance, d’une arme à courte portée et d’une arme spéciale . Les armes à distance peuvent également être des objets de soutien ou des sorts, comme un boomerang ou un téléporteur. Les armes à courte portée constituent les principaux dégâts et peuvent être utilisées avec des mouvements simples et très courts qui changent en fonction de l'arme elle-même, tandis que les armes spéciales peuvent être des boucliers, des compétences ou autres. Un gameplay basé sur la combinaison de ces éléments serait une excellente idée, mais il est en partie mis à mal par le manque de réactivité générale des commandes et par un système de combat qui se réduit en fait au spam et aux sauts utilisés comme esquives. Cela dépend aussi des ennemis , qui sont souvent prévisibles et ont des comportements fades. En résumé, Aura of Worlds s'avère être un jeu de plateforme roguelite qui alterne exploration et combat, reprenant en quelque sorte la philosophie des classiques du genre, où le joueur est invité à improviser et à exploiter des objets et de la magie . Les bases sont bonnes, mais pour le moment, le titre ressemble presque à un accès anticipé avec un long chemin à parcourir. L’utilisation des objets et des capacités doit être moins lourde, les combats plus fluides et les ennemis plus réactifs. Ces améliorations rendraient le titre beaucoup plus intéressant, étant donné qu'il part déjà d'une excellente génération de niveaux procéduraux et d'excellentes idées. Le mix général est en effet très valable et amusant, également grâce aux bases bien établies. En d'autres termes, Aura of Worlds est un bon jeu qui, bien qu'il ne parvienne pas à exceller et qu'il ait encore beaucoup de chemin à parcourir, connaît déjà un très bon départ, s'appuyant sur des philosophies de jeu comme celles de Barony ou Unexplored.Le secteur technique d’Aura of Worlds part de bonnes bases, mais a à son tour besoin d’être affiné. Le regard général n'est pas trop détaillé, également à cause d'animations fades et de sprites pas toujours très clairs. Des effets sont ajoutés pour améliorer, comme l'indicateur de téléportation qui est un rectangle bleu littéral. Cependant, la palette de couleurs trop terne devient souvent un problème, car dans certains cas, elle rend très difficile la visualisation des pièges et des obstacles, avec des couleurs trop similaires à celles de l'arrière-plan. Le secteur artistique souffre en revanche d'une généricité excessive, étant donné qu'il propose un monde fantastique sans trop de prétentions ou sans éléments reconnaissables. Finalement, le secteur sonore fait simplement son travail, avec des musiques et des effets adaptés aux différentes occasions. Le titre Aura of Worlds est proposé uniquement en anglais, mais cela ne devrait pas poser trop de problèmes tant les textes sont peu nombreux à l'écran.Aura of Worlds est un jeu de plateforme roguelite qui part d'idées vraiment intéressantes, ainsi que relativement rares dans le panorama du genre. Les développeurs ont en effet créé un produit qui met beaucoup l'accent sur l'exploration et les interactions environnementales, stimulant la créativité du joueur et rendant les donjons « vivants ». Tout cela, cependant, s'accompagne de contrôles peu réactifs et encombrants, qui contribuent également à rendre les combats lents et sans intérêt. Le résultat est certes bon, mais le titre a encore du chemin à parcourir s'il veut se rapprocher de géants comme Spelunky.