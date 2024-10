Développé et publié par Interative Stone, Gray Dawn est un jeu initialement paru sur PC en 2018 et qui arrive enfin sur Nintendo Switch. Après une introduction apparemment racontée par Dieu demandant pourquoi il a été abandonné, le père Abraham se réveille dans un environnement de maison du début du 20e siècle. Alors que vous commencez à explorer la pièce, une voix narrative commence d'abord à exprimer les pensées du prêtre, mais inclut bientôt d'autres voix également. La maison devient rapidement surréaliste, l'atmosphère et les environs devenant de plus en plus cauchemardesques à chaque pièce entrée. Une vieille émission de radio et des voix démoniaques donnent les premiers indices sur ce qui se passe. Plusieurs enfants ont disparu sous la responsabilité du père Abraham, y compris un enfant de chœur dont l'apparition à plusieurs reprises entraîne le prêtre plus profondément dans le cauchemar dans lequel il est pris au piège. Dans une scène tout droit sortie d'un film d'horreur, nous apprenons une autre transgression majeure d'Abraham, une relation pécheresse avec un membre de sa paroisse. Cette partie de la pièce induit un sentiment de panique car le père ne peut pas s'échapper facilement de la pièce. Il faut ouvrir une porte recouverte de briques, tandis qu'une teinte rouge furieuse s'abat sur l'écran. On ne vous gâchera pas le dénouement en vous disant comment sortir de là, mais la solution est assez simple mais astucieusement cachée grâce à l'énorme fonction d'horreur.Le jeu lui-même se concentre fortement sur l'exploration. Vous vous glissez entre la maison et un espace extérieur trompeusement idyllique avec des portes qui font office de portail entre les deux. Vous devez faire glisser le stick pour ouvrir les portes, les tiroirs et les armoires, ainsi que pour déplacer des objets. Cette mécanique n'est pas nouvelle, mais dans une certaine mesure, elle ajoute à l'immersion de la recherche et de l'exploration. Cependant, elle peut devenir frustrante dans les moments où un objet ne bouge pas ou rebondit sur quelque chose d'autre et revient là où il était. Certains objets peuvent être examinés avec le Père Abraham qui nous éclaire sur leur fonction, leurs souvenirs et le sens qu'ils contiennent. Certains de ces objets peuvent être ajoutés à un inventaire pour être utilisés pour résoudre des énigmes dans d’autres domaines du jeu. Le moment venu, l'élément nécessaire est automatiquement sélectionné, ce qui élimine une grande partie des incertitudes qui dépriment souvent dans ces jeux. Cela signifie également que les énigmes sont souvent facilement résolues. La perspective à la première personne rappelle les jeux Amnesia lorsque vous explorez les zones et essayez de garder votre sang-froid pendant que vous recherchez des indices. Les scènes sont détaillées et suffisamment lumineuses et colorées pour une aventure d’horreur. Ceci, cependant, correspond au scénario surréaliste de rêve et de cauchemar décrit dans le jeu. Cela permet également aux images de l’enfance, de Noël et de la religion d’émerger de manière plus vivante.Certaines scènes du jeu sont très surréalistes et sanglantes, comme la multitude de poissons morts et à moitié éviscérés éparpillés dans la cuisine ou le lit recouvert d'une grosse tache de sang. Même l'imagerie religieuse est parfois écrasante : nous voyons des croix ornées suspendues dans diverses directions, des peintures, des livres d'Écritures, des pendentifs et des ornements. Bien que ceux-ci fournissent sans aucun doute des indices et des œufs de Pâques pour les yeux d’aigle, beaucoup de sens et de signification risquent d’être perdus pour ceux qui ne sont pas familiers avec le christianisme ou le catholicisme. Un autre problème avec les niveaux auxquels nous avons joué était le doublage. Comme mentionné précédemment, les détails de l'histoire transparaissent à haute voix dans les pensées du père Abraham, les voix de son passé troublé, la radio et les sermons et condamnations d'un autre monde, mais parfois ceux-ci sont plutôt en bois, en particulier les récits du père Abraham lui-même. Pour un jeu qui s’appuie fortement sur les voix off pour faire avancer l’histoire, cela semble être un domaine qui aurait dû bénéficier d’un meilleur contrôle qualité. Le récit offre cependant des indices clés tout au long du jeu. Au début de chaque nouvel acte, prêter une attention particulière à l'introduction audio donnera des indices sur les horreurs et les énigmes qui vous attendent. Les moments les plus sombres offriront un aperçu du mystère des transgressions du père Abraham et du sort de l'enfant de chœur, tout en fournissant également des indices supplémentaires sur ce qu'il faut rechercher et utiliser pour passer au puzzle suivant. Le jeu bénéficie d'une direction artistique réussie, avec des environnements détaillés et atmosphériques, même si les graphismes sont un peu moins pimpants sur Switch (le niveau de détails a logiquement été réduit depuis la version PC). En revanche, il est regrettable que le jeu ne soit toujours pas traduit en français, alors qu'il a été localisé en anglais, en allemand et en espagnol.Dans l’ensemble, Gray Dawn propose une histoire intrigante avec de nombreux moments dérangeants et potentiellement effrayants. Même si la progression est parfois linéaire et les énigmes peu complexes, la manière dont se déroule le récit maintient l'intérêt. Le décor est surréaliste et fortement endoctriné par des images religieuses, mais aussi vif et détaillé. Le doublage laisse parfois à désirer mais remplit assez bien son objectif. Les fans de jeux d’horreur basés sur une histoire apprécieront peut-être ce titre, mais il est peu probable qu’il fasse beaucoup de convertis au genre.