Preview Level Zero : Extraction

Il s'agit d'un jeu de type Tarkov, pas d'un jeu de confrontation asymétrique comme 2VS12. Les humains se battront également les uns contre les autres. Si les extraterrestres peuvent vaincre les humains en leur donnant des coups de poing au visage, les humains apparaissent beaucoup plus faible face à eux. La plupart des mauvaises critiques de l'Early Access proviennent de joueurs qui ont joué aux tests précédents lorsque le camp Alien était bien plus puissant. Oui, les développeurs les ont affaiblis avant le lancement, mais les extraterrestres sont toujours amusants et constituent une menace dangereuse sauf qu'ils craignent la lumière. Ces joueurs sont mécontents du fait que les extraterrestres ne peuvent pas massacrer sans réfléchir tous les joueurs pauvres sur leur passage. Ces anciens testeurs critiquent le jeu à cause d'un problème de compétences, ce qui est hilarant jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils éloignent les nouveaux joueurs d'une version véritablement inspirée du genre du tir d'extraction. Si un humain meurt, il ne peut pas être ressuscité et tout l'équipement apporté dans le jeu et tous les matériaux recherchés dans la partie seront perdus (il y a 5 emplacements de sécurité, et les objets présents dedans seront toujours là après la mort). La façon dont les extraterrestres jouent n'est pas de monter et de se battre, mais de s'appuyer sur huit compétences pour harceler et consommer les humains. Les extraterrestres n'ont besoin que d'énergie pour récupérer (l'énergie ralentira en fonction du temps) .En tant qu'humains, nous rencontrons souvent une situation où une personne fait face à deux extraterrestres. La réserve de munitions s'épuise lentement face à eux, puis les extraterrestres se précipitent au visage et tuent instantanément les humains. Pour les mercenaires, le but n'est pas de tuer des extraterrestres, mais de rechercher des fournitures de valeur, ou de tuer d'autres joueurs pour obtenir sa marque, ses armes et ses fournitures, etc., puis de sortir de la zone avec. Il n'y a aucune récompense pour avoir tué des extraterrestres, pas même un centime. Alors ne dites pas que le boucher est faible. Si vous êtes plus fort, les humains peuvent tenir une arme à feu et se battre avec une lampe de poche et des fusées éclairantes. Le jeu n’est pas destiné aux joueurs occasionnels, il est ultra réaliste à bien des égards.Au début, il est préférable de n'emporter que l'équipement initial qui peut être réapprovisionné (un assortiment de pistolets à clous, de haches, de fumigènes et de bâtons lumineux) et de continuer à sortir encore et encore, car vous pouvez économiser de l'argent en vous échapper à plusieurs reprises dès que vous récupérez les trésors de la tâche. En ce qui concerne les objets, il existe de nombreux articles dont le prix unitaire n'est pas si élevé, alors donnez la priorité à ces articles et mettez-les dans la poche sûre. Au fait, les armes et les outils ne peut pas être rangé dans la poche sécurisée. Les petits ennemis errants sont un peu coriaces, vous serez vite à court de balles avec votre équipement initial, mieux vaut donc les éviter. Les impressions suivantes du côté extraterrestre sont vraiment intéressantes. Il existe de nombreux œufs qui peuvent alimenter l'extraterrestre, ce qui vous permet d'atteindre rapidement la limite supérieure d'énergie. Il existe également une contre-mesure contre la lumière, ce qui est assez intéressant, les contre-mesures du côté mercenaire sont médiocres pour leur part. Pour être honnête, après avoir joué si longtemps, nous n'avons rencontré aucun des problèmes mentionnés dans les critiques, comme trop de blocages ou des serveurs médiocres. Vous pouvez y jouer sans vous inquiéter, mais rappelez-vous également que ce jeu est du 3v3v3v3v2. Vos adversaires ne sont pas seulement des monstres mais aussi d'autres joueurs. Bref, si vous voulez tentez l'Accès Anticipé, achetez-le. Sinon attendez la sortie complète que les développeurs optimisent un peu plus la difficulté.