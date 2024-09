I Want To Go To Mars est une aventure pointer-cliquer destinée aux plus petits. Le jeu est proposé comme une sorte de livre d'histoires interactif, où le joueur est invité à suivre les aventures de la petite Robyn et de son ours en peluche Teddy, deux jeunes rêveurs déterminés à atteindre Mars. Le style graphique est captivant, avec des illustrations colorées et détaillées qui rappellent l'imagination des enfants, et l'interface est intuitive, rendant l'expérience accessible même aux plus petits. L'intrigue, centrée sur le désir d'explorer l'espace et de réaliser ses rêves, est simple mais efficace, et les personnages sont sympathiques et bien caractérisés. Le joueur est invité à explorer des scénarios interactifs, à résoudre des énigmes intuitives et à interagir avec des objets pour faire progresser l'histoire, le tout enrichi par des mini-jeux amusants. Cependant, la simplicité des énigmes et la linéarité de la progression risquent de ne pas être très stimulantes pour les joueurs plus expérimentés. La plus grande limitation de I Want To Go To Mars est sans aucun doute la langue. Étant entièrement en anglais, tant dans les textes que dans les dialogues, le jeu est inaccessible à de nombreux enfants, surtout s'ils ne maîtrisent pas déjà une bonne langue étrangère. Même avec l'aide des parents, suivre l'intrigue et résoudre les énigmes pourrait s'avérer une entreprise fatigante, capable de briser l'enchantement de l'expérience.Malgré le prix extrêmement bas, la durée totale du jeu est plutôt courte. Terminer l'aventure prend quelques heures, et une fois toutes les énigmes résolues, il n'y a aucune incitation particulière à y rejouer. De plus, le manque de modes supplémentaires ou de contenu déverrouillable limite encore la rejouabilité. En somme, I Want To Go To Mars est un jeu mignon et bien fait, avec une atmosphère relaxante et une esthétique attrayante. Cependant, le manque de localisation et la simplicité excessive de la mécanique limitent son attrait. C'est une expérience agréable pour les enfants qui ont déjà une bonne connaissance de l'anglais et pour les parents qui souhaitent partager un moment de jeu avec leurs enfants, mais il est peu probable qu'elle séduise un public plus large.I Want To Go To Mars est une aventure spatiale pour enfants qui, malgré ses bonnes intentions, ne parvient pas à décoller. Le prix bas et le style graphique captivant sont sans aucun doute des points forts, mais le manque de localisation et la durée limitée représentent des problèmes critiques qui ne peuvent être sous-estimés.