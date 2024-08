Sorti il y a un peu plus de deux ans sur PC, PumPum se présente comme un jeu de puzzle hentai avec de nombreuses filles que vous devez collectionner, le genre de titre que certains n'auraient jamais cru possible sur consoles et pourtant absolument rien n'a été censuré sur Nintendo Switch. Mais quel est le but du jeu ? Trouver et relier deux images identiques avec trois lignes droites ou moins, puis faire correspondre et retirez toutes les paires d'images d'un tableau pour ouvrir l'animation suivante. Ce n'est donc pas du simple match 3, même s'il existe d'autres jeux similaires. PumPum débute facilement, mais deviendra plus difficile à mesure que les planches se développeront. Vous ne pouvez vraiment pas perdre dans PumPum, en effet s'il n'y a plus de déplacement disponible, la tableau se mélangera automatiquement permettant de continuer la partie, alors que dans bon nombre de productions c'est le game over assuré. En outre, il y a également des astuces et des mélanges facultatifs pour vous aider, mais leur nombre diminuera au fur et à mesure de votre progression.Le premier attrait de PumPum, c'est bien évidemment le visuel des filles présentées. Elles sont dessinées par l'artiste coréen Yam Mansik et son entièrement animées, rien n'a été réalisé avec l'intelligence artificielle. La section puzzle n'est pas mal non plus mais on se doute bien que le gameplay est davantage au service des illustrations que le contraire. Ce n'est pas en problème en soi, puisque ce genre de choses a toujours existé dans les salles d'arcade, mais même en tant que jeu de réflexion, le titre est efficace et ne coûte que 19.99€. En plus du mode principal étendu, il existe un mode sans fin et un mode joueur contre joueur, qui contribuent à prolonger la longévité. PumPum n'est pas un jeu incontournable, mais il est substantiel, raffiné et constitue un excellent jeu hentai à part entière. A noter qu'un deuxième épisode est sorti sur PC.PumPum est un jeu de puzzle sexy simple à prendre en main et bénéficiant de graphismes réussis. Un jeu parfait pour l'été.