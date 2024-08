Développé par le studio kazakh 17Studio, Toilet Hero est ce qu'on pourrait appelé un ripoff de Skibidi Toilet Hero, un jeu déjà pas terrible mais populaire chez le jeune public, au point qu'un film de Michael Bay soit déjà prévu. En bref, le monde est envahi par des aliens, des têtes désincarnées sortant des toilettes et parlant. Cela aurait pu être amusant si les mécanismes avaient suivi, mais spoiler alert, ce n'est pas le cas Votre objectif est donc de parcourir des environnements froids et vides, et de tirer littéralement sur tout ce qui bouge. Et c'est là que se trouve les premiers écueils. La réalisation technique est absolument exécrable, on se croirait devant un jeu Wii à faible budget tout juste lissé. En outre, le jeu n'est pas même amusant du tout, dès que vous avancez les toilettes vous attaquent directement et vous vident de votre santé, et vous mourrez rapidement (tuer un ennemi vous fera récupérer un peu de santé). Durant six niveaux, vous ferez exactement la même chose, tenter d'éliminer ces êtres obscurs qui n'ont pas manqué d'être résistants même après s'être pris un chargeur entier dans la tête. Toilet Hero n'est pas amusant pour un sou, il n'y a absolument rien à en retenir, à part une musique correcte mais qui tourne rapidement en rond. Le gameplay est fadasse au possible, et si déjà les Skibidi Toilet n'étaient pas votre came sur PC, cette édition Switch est carrément indécente tant côté contenu que techniquement.[VERDICT]Toilet Hero tente de surfer sur le hype de Skibidi Toilet, mais ce qui vous obtiendriez sur Switch est un désastre à tout niveau.