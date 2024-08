ESET nomme des dirigeants chevronnés à la direction et la vice-présidence

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Bratislava, le 5 août 2024 — ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, annonce la nomination de Pavol Balaj, au poste de Chief Business Officer (CBO). Sa tâche sera de modeler l'organisation commerciale sur base de son offre de produits et services et de la positionner pour accroitre le succès de ses canaux de distribution et de ses clients.Le parcours de Pavol Balaj l’a préparé aux nombreux défis du secteur sécuritaire d’aujourd’hui, où la protection des entreprises est toujours plus étroitement liée à celle des gouvernements. En phase avec l’orientation stratégique actuelle d’ESET, le nouveau Chief Business Officer a dirigé l’acquisition et l’intégration des technologies d’authentification et de chiffrement dans ESET avant le RGPD et a joué un rôle central dans la refonte de son offre aux entreprises ainsi que dans l’évolution de l’entreprise vers ESET PROTECT, une plate-forme de sécurité multicouche unifiée.P. Balaj, précédemment vice-président du segment Entreprise, a dirigé le développement stratégique de l'offre de services ESET, y compris la conception et la création de l'organisation mondiale de prestation de services. Les services sont aujourd’hui un rempart pour PME et grandes entreprises répondant à la pénurie critique d'experts en cyber-sécurité et en informatique. Ils veillent à ce que les clients accèdent à l'expertise nécessaire pour protéger leurs activités et respecter les réglementations de conformité, telles que celles des chaînes d'approvisionnement prenant en charge les infrastructures critiques.« En devenant CBO, j’utilise 30 années de progrès en protection des technologies, des institutions, des entreprises et des consommateurs », a déclaré Pavol Balaj. « Pour réussir, je mettrai à profit mes 13 années d’expérience en gestion de la cyber-sécurité et d’innombrables heures de collaboration avec le personnel d’ESET, notre réseau de partenaires essentiels et nos pairs. C’est une période passionnante, avec de grands changements dans le paysage des menaces, les technologies de protection et l’utilisation de l’IA. Je vois les brillantes opportunités offertes par la technologie ESET native d’IA, notre leadership incontesté en recherche et la position dynamique que nous occupons en tant que premier fournisseur européen de cyber-sécurité. »« Pavol a été essentiel dans l’évolution de la stratégie commerciale d’ESET et de la réalisation de ses objectifs au cours de ces dix dernières années », a déclaré Richard Marko, CEO d’ESET. « En tant que responsable du développement commercial et vice-président, il a contribué à positionner les technologies de sécurité et les services de l’entreprise ainsi que notre sens de la recherche très apprécié par les clients en Europe et dans le monde. Ayant joué un rôle déterminant dans la promotion de l’activité d’ESET en tant que fournisseur européen de cyber-sécurité solide et indépendant, je suis convaincu qu’il est prêt à relever ce prochain défi et à nous engager ensemble dans la protection du progrès pour de nombreuses années. »Après avoir aidé à orienter la stratégie pendant la pandémie et les répercussions sur l’activité suite à l’invasion de l’Ukraine, la trajectoire de croissance d’ESET et sa visibilité en tant que fournisseur européen clé ont été substantielles. Il se concentrera sur le succès des canaux et des clients, renforçant le leadership de l’entreprise en Europe et fera augmenter la part de marché dans des régions stratégiques, dont le Japon et l’Amérique du Nord. Cela nécessite des objectifs technologiques à long terme, des partenariats industriels et des initiatives telles que la division ESET Corporate Solutions.Avec sa nomination à la direction d’ESET, le rôle de M. Balaj en tant que vice-président Entreprises sera transmis à Michal Jankech, l’actuel vice-président des MSP/PME. « Je suis plus que ravi car je vois un grand potentiel de synergies entre nos activités au sein des segments Entreprise et PME/MSP. Nous recherchons tous une solution stable et de haute qualité, avec des services professionnels soutenus par des équipes de vente, de support et de réussite exceptionnelles. Ma vision est de fournir cette solution, dans le domaine des PME et des entreprises de taille moyenne, où nous avons la plus grande présence et les meilleures compétences », a déclaré Michal JankechLa tâche de M. Jankech sera de développer les synergies sectorielles mises en place avec les MSP et les PME pour le marché des entreprises. Cela assurera la continuité du leadership, en consolidant les stratégies d’investissement et de segment en un seul effort sous la direction du CEO Richard Marko.A PROPOS d’ESET ESET® offre une sécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. Avec la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET conserve une longueur d'avance sur les menaces connues et émergentes, en sécurisant les entreprises, les infrastructures critiques et les individus. Qu’il s’agisse de protection des terminaux, du cloud ou des mobiles, ses solutions et services basés sur l’IA et axés cloud sont efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un cryptage ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Avec une défense en temps réel 24/7 et un solide support local, ESET assure la sécurité des utilisateurs et des entreprises sans interruption. 