Développé par Romans | XVI Gaming, Retaliate est un titre qui se présente comme l'anti-shooter par excellence. Au lieu de suivre les conventions traditionnelles du genre, Retaliate bouleverse complètement le paradigme du jeu, offrant une expérience unique à défilement vertical où la gestion des ressources et la stratégie deviennent des éléments cruciaux pour réussir. En effet, le jeu démarre sans munitions. Ce choix de conception intrigue et peut devenir frustrant dans un shoot, surtout pour les joueurs habitués à débuter avec un arsenal bien fourni. Le principe du jeu est simple, puisque vous avez une attaque faible vous disposez d'une défense forte. Il suffit d'utiliser votre bouclier pour absorber les coups ennemis puis les renvoyer à l'expéditeur. Cette mécanique fondamentale change complètement l’approche du combat, faisant de chaque combat une question de timing et de précision. L'intrigue de Retaliate tourne autour d'un mystérieux antagoniste qui a pris le contrôle de toutes les armes de la galaxie. Le joueur incarne le héros chargé d'arrêter ce tyran et de rétablir la paix. Bien que l'histoire ne soit pas particulièrement originale ou complexe, elle constitue une excuse adéquate pour un gameplay intense et ciblé. Le cœur battant de Retaliate réside dans ses mécanismes de jeu. La nécessité d'utiliser le bouclier pour absorber les tirs ennemis puis les renvoyer introduit un niveau de stratégie et de complexité rare dans d'autres jeux de tir. Cependant, comme l’ont souligné de nombreux acteurs, la courbe d’apprentissage peut être abrupte. S'habituer à la séquence bouclier/absorber/tirer/réabsorber/restaurer/esquiver demande du temps et de la patience, et le manque de munitions infinies peut être déconcertant au début. Mais cette difficulté est aussi l’une des forces du jeu. Retaliate n'est pas censé être une expérience facile ou immédiatement enrichissante. Cela demande de l’engagement et du dévouement, et la satisfaction découlant de la maîtrise de ses mécanismes complexes est extrêmement enrichissante.Les graphismes de Retaliate sont un autre aspect qui suscite des opinions mitigées. Le jeu présente un design 2D descendant rappelant les titres des années 90 sur PC. Si ce choix stylistique peut évoquer un sentiment de nostalgie chez certains joueurs, pour d’autres, il peut paraître anonyme et sans inspiration. Le manque de pyrotechnie visuelle spectaculaire pourrait décevoir ceux qui sont habitués aux normes visuelles des jeux de tir spatiaux modernes. Cependant, la simplicité graphique n’est pas forcément un défaut. Cela permet au jeu de se concentrer sur ses mécanismes uniques et de garantir une expérience de jeu fluide et sans distractions. De plus, la possibilité de personnaliser votre vaisseau et votre bouclier dans le hangar offre une touche de personnalisation qui peut rendre l'expérience visuelle plus agréable. L’un des aspects les plus discutables de Retaliate est sa grande difficulté. Le besoin d’apprendre et de maîtriser une série de commandes en succession rapide peut être insupportable pour les nouveaux joueurs. Le manque de munitions infinies et le recours au timing et à la précision lors de l’utilisation du bouclier peuvent facilement conduire à des moments de frustration. Néanmoins, pour les joueurs qui relèvent le défi, Retaliate offre une expérience profondément satisfaisante. La difficulté élevée encourage un sentiment de progression et d’amélioration personnelle que l’on trouve rarement dans des jeux plus accessibles. Chaque réussite, chaque niveau franchi devient un témoignage des compétences acquises et du dévouement investi. Retaliate propose plusieurs modes de jeu qui augmentent sa longévité et sa rejouabilité. En plus du mode principal, les joueurs peuvent essayer le mode Endless, qui teste leur endurance et leurs compétences dans des combats continus. Le mode Trials propose des défis spécifiques qui nécessitent une approche stratégique et une exécution précise, tandis que le mode Classic vous permet de revivre l'expérience originale qui a inspiré le jeu. Ces différents modes offrent de la variété et motivent les joueurs à revenir au jeu pour améliorer leurs scores et perfectionner leurs compétences. Bien que Retaliate ne propose pas de modes multijoueur ou en ligne, le défi personnel et la compétition contre vous-même peuvent suffire à de nombreux joueurs.Avec son concept unique de jeu de tir sans munitions et l'accent mis sur la stratégie et la précision, Retaliate offre une expérience à la fois stimulante et enrichissante. Bien que les graphismes puissent paraître simples et que la difficulté élevée puisse décourager certains joueurs, ceux qui relèveront le défi trouveront un titre qui récompense le dévouement et la maîtrise.