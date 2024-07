B-PROJECT est un projet multimédia japonais de MAGES (Steins;Gate, Emio) sur un groupe d'idoles virtuelles qui a débuté en 2015. Il y a eu une série animée, une adaptation manga , un jeu de rythme, une pièce de théâtre, plusieurs CD de musique et une gamme de produits dérivés. Puis est venu B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA en 2021. Le jeu commence son histoire avec Sumisora Tsubasa, un A&R d'un groupe d'idoles talentueuses appelé B-Project, c'est à dire le lien entre les artistes et la maison de disques. Composé de 14 membres, chacun d'entre eux possède une personnalité distincte et variée. Après un concert très réussi au Japan Dome, GANDARA, en collaboration avec Daikoku Productions, confie immédiatement à Tsubasa la responsabilité de produire le prochain grand événement, au cours duquel les garçons partiront en tournée dans tout le Japon dans le cadre d'un spectacle appelé le Six Days Tour. Cependant, Tsubasa devra faire face à un certain nombre de défis pour s'assurer que cet événement soit un grand succès, et comme c'est souvent le cas dans l'industrie des idoles, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si vous découvrez la série B-PROJECT pour la première fois, le prologue vous présente les quatre unités qui composent le groupe : KitaKore, THRIVE, MooNs et le tout nouveau Killer King. Un aspect important de B-PROJECT est le fait que, bien qu'il semble appartenir à la catégorie des otomes, il fait en réalité partie d'une catégorie connue en japonais sous le nom de josei-muke, ou, littéralement traduit, un jeu destiné à un public féminin. Cependant, comme il s'agit d'un josei-muke, on se rend compte que plusieurs choses que l'on pourrait attendre d'un otome sont absentes, comme un organigramme permettant de savoir où en est l'histoire ou quel est le parcours du joueur, ainsi qu'un moyen de mesurer l'affection que l'on porte aux membres du groupe.Au lieu de cela, B-PRO est structuré comme suit : il y a deux itinéraires, que le jeu appelle BLUE et PINK. Chacun a deux fins, ainsi que divers épilogues impliquant 14 membres du groupe, qui peuvent varier en fonction de l'évolution de votre relation avec eux. Chaque choix que vous ferez, en y répondant via JOIN, le WhatsApp de cet univers, fera évoluer votre relation. Cependant, le système est parfois déroutant, car pour une raison ou pour une autre, les choix que vous faites peuvent vous donner un GOOD, un GREAT ou un EXCELLENT. Et il est extrêmement facile de s'y perdre, car les choix ne sont pas toujours bien traduits, ce qui peut vous obliger à revenir en arrière dans le Backlog. En général, la relation entre Tsubasa et les garçons est très superficielle, et il n'y a pratiquement pas de romance. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous rendrez compte qu'ils « l'aiment » beaucoup, mais si vous vous attendiez à de la romance, vous serez très déçus. C'est une pratique courante dans les jeux de ce type, et c'est tout à fait logique, car si nous devions nous intéresser à la romance, il y aurait quatorze itinéraires. De plus, le fait de choisir le nom par défaut de la protagoniste ne change pas la façon dont on se réfère à elle. De plus, si vous n'êtes pas obligés de répondre à tous les messages textuels que vous recevez pour que l'histoire continue, en même temps, il est presque nécessaire de le faire si vous voulez obtenir tous les épilogues disponibles. Pour ouvrir le menu d'accès à l'application JOIN, il faut appuyer sur le bouton + pour y accéder sur le téléphone portable de Tsubasa, ou bien taper sur l'icône JOIN lorsqu'elle apparaît en haut à gauche de l'écran. Nous aurions vraiment aimé qu'il y ait un moyen d'éditer les paramètres ou même de changer certains aspects, mais à part les options pour couper les voix ou changer la langue, il n'y a pas grand-chose que le joueur puisse faire dans ce cas. En fait, de nombreux boutons de la manette sont simplement étiquetés comme « inutilisés » dans le manuel.S'il y a bien une chose que B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA possède, c'est le contenu supplémentaire. En plus de l'histoire principale, le jeu propose deux modes : un mode EXTRA et un mode SPECIAL. En mode EXTRA, vous pouvez voir toutes les illustrations collectées tout au long de l'histoire et, en plus, plusieurs histoires supplémentaires avec les quatorze membres. En mode SPECIAL, vous pouvez lire six histoires bonus. Mais il y a un petit hic : il n'y a pas de dialogue en voix off, point final. En effet, il n'y a que la musique de fond qui joue et pas un seul commentaire de la part de Tsubasa ou des membres de la B-PRO, bien qu'ils prennent la pose comme s'ils parlaient. C'est assez dérangeant, sachant que, même sans voice acting, ils auraient pu au moins ajouter des expressions partielles pour donner une immersion supplémentaire. D'une manière générale, la performance n'est pas quelque chose que nous attendons le plus d'un visual novel. Mais B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA présente des problèmes d'optimisation assez... particuliers, dirons-nous. L'animation de certains personnages semble légèrement décalée, surtout lorsqu'il y a beaucoup de monde à l'écran. Il y a également un léger retard lors de l'accès au Backlog. Et bien sûr, la partie qui nous a vraiment dérangé est la police de caractères. Elle augmente et diminue de taille presque spontanément, surtout dans les phrases où la traduction est un peu plus longue que l'original japonais. Pour ne rien arranger, il y a de nombreux exemples d'erreurs de traduction dans cette version anglaise.B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA est un jeu dont l'histoire semble difficile à comprendre si vous n'êtes pas familier avec la franchise. Les fans de l'animé l'apprécieront sans doute, même si les problèmes de traduction et de police de texte risquent d'entraver leur patience.