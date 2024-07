Revenons aux terres virtuelles du spin-off MMORPG d'une saga qui a fait l'histoire des jeux de rôle occidentaux : nous parlons de The Elder Scrolls Online (ou TESO pour les intimes) et aujourd'hui nous nous consacrons, plus précisément, à sa dernière extension : Gold Road. Suite directe des événements racontés (et survenus) dans Necrom, le joueur est désormais invité à continuer ce qu'il a commencé avec l'extension précédente. En plus du secteur narratif, les nouveautés de gameplay ne manquent pas et, si vous êtes passionné par la saga ou si vous souhaitez simplement en savoir plus, il ne vous reste plus qu'à nous suivre dans la revue de The Elder Scrolls Online : Gold Road. Commençons comme d'habitude par parler de l'intrigue du titre et, de ce point de vue, on peut dire sans crainte que The Elder Scrolls Online : Gold Road ne nous a absolument pas déçu et a bel et bien présenté cohérence et continuité avec les extensions passées et est absolument intégré dans l'histoire du jeu. Dans cette nouvelle extension, nous trouvons deux âmes narratives principales, l'une étroitement liée à ce que nous pouvons désormais définir comme la "quête principale" du jeu et la seconde qui essaie plutôt de travailler en parallèle en présentant au joueur des histoires, des problèmes et des vicissitudes des personnages. qui vous rencontrerez sur votre chemin. Avant de parler de la composante narrative principale, nous souhaitons vous rappeler que, The Elder Scrolls Online: Gold Road localisé en français comme les chapitres précédents.Revenons plus en détail sur la quête principale et, sans spoiler d'aucune sorte, découvrons ce qui nous amène à West Weald et ce qui a déclenché le chaos qui bouleverse la région. Mais avant de parler de cultes et de princes Daedra, il faut dire que la région fait aussi partie de l'histoire elle-même et qu'elle a réussi à nous faire entrer dans le monde du jeu avec une facilité surprenante, tant la région est caractérisée (comment ne pas aimer les couleurs automnales qui rappellent l'or même qui est le titre de l'extension ?). Quoi qu'il en soit, notre protagoniste se retrouve aux prises avec Hermaeus Mora et son culte. En explorant les ruines de Skingrad et en combattant des hordes de Daedra , le joueur est appelé à démasquer les plans du prince Daedra et, bien sûr, à tenter de l'arrêter. Évidemment, toute une série de missions secondaires ne manquent pas qui permettent au joueur d'en apprendre davantage sur cette zone géographique et qui démontrent comment, même dans ce cas, différentes factions complotent les unes contre les autres et comment la vérité n'est pas toujours claire et nette. Arrivé à ce point (et avec de nombreuses extensions derrière nous), il est temps de commencer à tirer des conclusions et il faut dire que, malgré un début quelque peu boiteux (il y a maintenant de nombreuses années, TESO vient en fait d'avoir 10 ans ! ) le titre de Bethesda et Le studio ZeniMax a su trouver sa propre dimension et a pu donner son propre sens même sans avoir à continuellement regarder les chapitres canoniques (solo) de la série. Nous pouvons dire que le titre offre désormais une quantité vraiment infinie d'heures de jeu, étant donné que la nouvelle extension à elle seule vous occupera pendant au moins trente heures, certainement pas quelques-unes.Comme le veut la tradition, chaque extension de The Elder Scrolls Online apporte également une série de nouvelles fonctionnalités en termes de gameplay et The Elder Scrolls Online: Gold Road ne fait aucune différence, au contraire, il offre au joueur une mécanique qui peut être révolutionnaire oour certains types de joueurs. Les principales innovations de cette extension se trouvent donc dans Scribing, un système de personnalisation polyvalent et puissant qui semblait pourtant déjà assez équilibré et incapable de « casser » le jeu. Parlons cependant du Scribing : grâce à ce nouveau système, le joueur est capable de manipuler la magie, et bien plus encore. Cette capacité permet aux joueurs de créer de puissants glyphes à l'aide de runes et d'encres magiques. Les glyphes peuvent être appliqués à des objets ou à des capacités existants pour modifier leurs effets ou en ajouter de nouveaux. Le système Scribing offre une grande variété d'options de personnalisation, permettant aux joueurs de créer des constructions uniques et de s'adapter à différents styles de jeu. Que vous soyez un sorcier puissant, un guerrier stoïque ou un voleur furtif, Scribing vous donne les outils nécessaires pour créer le personnage parfait pour vous. Nous avons joué à The Elder Scrolls Online: Gold Road sur PS5 et avons retrouvé le fonctionnement habituel du jeu. En termes de gameplay, Gold Road conserve en effet la même formule hybride entre action RPG et MMORPG si chère aux fans de la saga.Il faut admettre que nous avons été captivés par les décors proposés dans The Elder Scrolls Online: Gold Road et par la façon dont les artistes de Bethesda ont réussi une fois de plus à amener le joueur dans une nouvelle zone de ce monde magique qu'est Tamriel et, plus précisément, près de Cyrodiil, la même province qui fut le décor des événements racontés dans The Elder Scrolls: Oblivion. Le rendu stylistique et graphique des différents environnements est excellent et une note de mérite revient à la ligne "dorée" qui imprègne de nombreux décors, les rendant véritablement uniques. Sur le plan technique, il faut dire que le moteur du jeu commence à montrer ses faiblesses en termes de performances visuelles et que, de plus, nous avons également rencontré quelques problèmes de performances en y jouant sur PS5. Nous avons dû faire des compromis en termes de performances esthétiques et nous avons tout de même rencontré quelques ralentissements et quelques effets de bégaiement qui, dans certains cas, ont également créé des problèmes en termes de gameplay. Pour être juste, il faut aussi dire que le moteur commence à accuser son âge. Le secteur sonore est bon qui, comme cela s'est produit avec les chapitres précédents, ne déçoit pas et parvient à accompagner le joueur avec une bande-son adaptée aux situations.The Elder Scrolls: Gold Road est une autre excellente extension pour TESO, une autre façon d'ouvrir Tamriel et de l'étendre en présentant au joueur de nouvelles zones toujours intéressantes et absolument emblématiques. Bethesda démontre qu'elle croit fermement en son titre et, une fois de plus, cette nouvelle extension est capable de donner des heures de plaisir au joueur, avec la nouvelle mécanique de Scribing et la nouvelle ligne narrative capable d'exciter les fans de la série.