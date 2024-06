Développé par Solluco et édité par EastAsiaSoft, Ratyrinth est un jeu de plateforme simple mais agréable. La quête d'une heure regorge de réalisations faciles et d'un gameplay basique mais apprécié. En incarnant un rat, le but est d'atteindre la fin de chaque étape sans tomber sur un danger – votre jeu de plateforme typique. Le gadget vient du charmant style visuel 1 bit et de la capacité de sauter sur les murs. Le défi reste décontracté tout au long, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de la frustration de cesser de fumer. La plupart des étapes peuvent également être complétées en moins de trente secondes. Bien qu'il n'y ait pas de points de contrôle, il n'y en a pas besoin puisque chaque étape est très brève. La réapparition instantanée, dans les rares cas où vous mourez, est également aussi indolore que possible. Vers la moitié de la campagne, le rat est initié aux étapes de nage… ce qui est un peu bizarre pour un rat mais peut-être que l'on cherche trop loin. Cependant, le dernier tiers du jeu oblige le joueur à sauter sur des toiles d'araignées, un peu de la même manière que Mario saute sur les clôtures d'arrière-plan dans Super Mario World.La différence ici réside cependant dans la façon dont la plate-forme est gérée sur ces toiles. Le joueur doit appuyer pour les saisir, ce qui est bien, mais devient un problème lorsqu'une plus grande précision est requise. Le fait est que lorsqu'il est en haut de la toile, le rat rebondit dessus avec de petits sauts car il n'y a rien à saisir, mais le joueur peut alors facilement tomber sans appuyer immédiatement pour ressaisir la toile. Cela ne semble peut-être pas très grave sur le papier, mais cela devient la plus grande frustration du jeu dans la pratique. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de sauts sur des toiles, et ils se limitent au dernier lot d'étapes, mais sont facilement devenus la principale cause de décès. En même temps, l'hommage au château de Bowser à la fin est une touche agréable et la bande-son est étrangement agréable. Ratyrinth n'est pas le meilleur jeu de plateforme simplifié d'EastAsiaSoft, mais il reste agréable et vaut facilement son prix. Il n'y a pas de traduction en français mais ce n'est pas trop grave.Ratyrinth est un jeu de plateforme basique et serviable qui manque de valeur de rejouabilité mais qui se contrôle bien (sans les sauts de toiles d'araignées) et qui ne coûte que quelques euros. Il propose des réalisations faciles et un gameplay accessible, de quoi y rester quelques heures sans forcer.