Paper Mario : La Porte Millénaire est un autre titre marquant de la Nintendo GameCube, désormais disponible sur la console polyvalente de la génération actuelle, la Nintendo Switch. Ce RPG au tour par tour mettant en scène le personnage moustachu emblématique de Nintendo est sorti à l'origine en 2004 et a été développé par Intelligent Systems, un développeur associé à Nintendo et également responsable des célèbres séries Fire Emblem et Advance Wars. Il s'agit du deuxième titre de la série Paper Mario. Vingt ans après la sortie du jeu original, Nintendo promet des graphismes améliorés, une bande sonore remaniée, des améliorations de la jouabilité telles que des tuyaux qui se déplacent rapidement et un menu de changement rapide de personnage, entre autres mises à jour. Une fois de plus, l'aventure commence lorsque Mario reçoit une lettre de la princesse Peach. Cette fois, elle contient une énigmatique carte au trésor, reçue d'un marchand lors de ses vacances dans la ville portuaire de Port-Lacanaïe. Devant la difficulté de trouver seule le trésor, la princesse demande l'aide du plombier moustachu, qui part aussitôt en bateau à la rescousse de sa bien-aimée. A son arrivée, Mario découvre que la princesse a été capturée par les Mégacruxis, commandés par Cruxéroce, qui cherchent la carte permettant de localiser les 7 étoiles de cristal. Celles-ci sont indispensables pour ouvrir la Porte Millénaire qui, selon la légende, cache les richesses d'une ancienne civilisation. Paper Mario : La Porte Millénaire se déroule dans le Royaume Champignon, Port-Lacanaïe faisant office de hub central et reliant les différentes zones du jeu. Les héros sont l'optimiste Goomélie et le timide mais résolu Koopek. Aidez le méchant Bowser, qui essaie sans cesse de capturer la princesse Peach parce qu'il est persuadé d'être le seul à pouvoir le faire. Contrôlez la princesse et découvrez les véritables plans des Mégacruxis. Déjouez les méchants et explorez un monde plein de vie dans ce grand jeu de rôle Mario entièrement en papier !Comme son prédécesseur, Paper Mario : La Porte Millénaire est un RPG qui propose des combats au tour par tour dans un système déterministe. Vous pouvez sauter ou utiliser le marteau sur un ennemi avant le combat pour vous assurer l'avantage du premier coup. De même, les ennemis peuvent attaquer en premier, infligeant ainsi des dégâts initiaux. Lorsque vous touchez un ennemi, vous êtes transporté à l'étape du combat. En effet, les combats se déroulent sur une scène de théâtre, avec des rideaux et un public qui interagit avec le jeu. Vous pouvez interagir avec les éléments du décor pour endommager les ennemis ou effrayer les spectateurs indésirables. C'est parti pour la bataille ! Pendant les combats de Paper Mario, une roulette apparaît au-dessus des personnages pour que nous puissions choisir l'action, qui varie entre l'attaque, l'utilisation d'objets, la défense, entre autres. La cerise sur le gâteau dans les jeux Paper Mario, c'est qu'en appuyant sur un bouton au bon moment, on obtient des bonus supplémentaires, ce qui rend le système du tour par tour plus dynamique et plus intéressant. Par exemple, si nous voulons que Mario inflige des dégâts en sautant sur un ennemi, nous sélectionnons « Saut » et, en appuyant sur le bouton A au moment précis où Mario effectue le saut, nous obtenons un deuxième saut dans le même tour. Pour utiliser le marteau, on maintient le bouton analogique gauche enfoncé jusqu'à ce qu'une barre se remplisse et on le relâche au moment précis. Il ne s'agit là que de deux exemples, mais chaque attaque ou capacité offre une façon unique d'exécuter le combo.Outre les attaques habituelles, il existe de puissantes attaques spéciales accordées à Mario chaque fois qu'il collecte une étoile de cristal. Ces attaques épuisent notre barre de puissance stellaire à chaque utilisation, qui se recharge lorsque nous réussissons un coup critique ou que nous renonçons à notre tour en échange d'applaudissements de la part du public. Par exemple, l'attaque Gâterie, qui ne nécessite que 1 PS, permet de récupérer les points de vie et de fleur de Mario et de son partenaire, ainsi que de soigner des maladies telles que l'empoisonnement. Comme pour les attaques ordinaires, il existe également des commandes pour améliorer les attaques spéciales. Par exemple, en appuyant sur le bouton gauche, vous lancez une flèche en espérant qu'elle atteindra les bonnes cibles. Enfin, appuyer sur le bouton A au bon moment permet d'éviter les dégâts, tandis que le bouton B, plus difficile à atteindre, active la Super Garde, qui non seulement bloque l'attaque mais endommage également l'ennemi. C'est très simple, intuitif et amusant, des caractéristiques que l'on a toujours appréciées dans les combats des célèbres RPG de plombiers de Nintendo. De plus, le système de niveaux de Paper Mario : La Porte Millénaire est très similaire à celui du jeu précédent et s'inspire clairement de Super Mario RPG. Accumulez 100 points d'étoile, qui sont les points d'expérience accordés au héros après chaque combat, et Mario deviendra plus fort. Au fur et à mesure que vous montez en niveau, vous devez choisir entre trois attributs à améliorer : les HP, connus sous le nom de Hit Points ou points de vie ; les FP, Flower Points, équivalents aux points de magie dans d'autres jeux ; et les BP, Battle Points, qui sont utilisés pour équiper des badges et ajouter de nouveaux mouvements, compétences ou même des éléments cosmétiques au jeu ou aux personnages.Bien entendu, comme dans tout RPG au tour par tour qui se respecte, le héros n'est pas seul et peut compter sur le soutien des autres personnages de l'équipe. Chacun d'entre eux possède des compétences de combat uniques et des personnalités distinctes. Dans Paper Mario : La Porte Millénaire, les personnages ne gagnent pas d'expérience par le biais de points d'étoile, comme nous l'avons mentionné pour Mario. Pour renforcer vos compagnons, vous devez collecter des Sprites de brillance dans le monde entier, rendre visite au voyant Merlon, qui se trouve à côté de la maison du Professeur Goomstein à Port-Lacanaïe, et lui donner trois de ces artefacts. Nos puissants compagnons comprennent : Goomélie, une jeune fille Goomba intelligente et effrontée, est étudiante à l'université de Goomorborne. Mario la trouve en difficulté à son arrivée à Port-Lacanaïe et décide de l'aider. Elle devient responsable de l'enseignement des bases du jeu. Goomélie utilise son intelligence tout au long de l'aventure pour fournir des informations détaillées sur les PNJ, les lieux et les objets ; Koopek est un jeune Koopa Troopa timide qui cherche à s'affirmer devant sa petite amie, Koopline. Ce Koopa déterminé se lance dans une aventure à la recherche de réponses et de vengeance pour la disparition de son père. En dehors des combats, sa capacité spéciale lui permet de lancer son sabot pour récupérer des objets ou activer des leviers dans le décor ; Flurrie, un esprit des nuages puissant et très vaniteux, rejoint le groupe lorsque Mario et ses amis trouvent son précieux collier. Elle a le pouvoir de manipuler le vent, d'assommer les ennemis et de déverrouiller des endroits secrets sur les cartes ; Yoshi est, en fait, le seul personnage qui peut être nommé dans le jeu, puisque nous le connaissons depuis sa naissance. Appuyez sur X pour le monter et utilisez son saut flottant pour atteindre des plateformes éloignées. Il est également très utile en combat, car il est capable d'avaler et d'expulser les ennemis en leur infligeant d'importants dégâts ; Viviane, la méchante maladroite, rejoint le groupe et a la capacité d'emmener Mario dans l'ombre, le cachant ainsi de ses ennemis. Elle excelle également au combat, chauffant le visage de ses adversaires avec son poing d'ombre; enfin l'amiral Bombart, un amiral Bob-omb à la retraite, refuse d'abord d'aider Mario et ses amis. Cependant, il change d'avis lorsqu'il reçoit une lettre de sa femme décédée. Il a la capacité de faire exploser des fissures et possède des coups explosifs puissants qui sont d'une grande aide lors des combats.Paper Mario : La Porte Millénaire fonctionne à merveille sur la console hybride de Nintendo, que ce soit en mode dock ou en mode portable. Bien que la version Game Cube tournait à 60 FPS et la nouvelle à 30 FPS, le jeu est visiblement plus attrayant, plus soigné et doté de fonctionnalités d'éclairage améliorées, de sorte que la réduction du nombre d'images ne compromet pas l'expérience. La version Nintendo Switch de Paper Mario est un véritable régal visuel. Le jeu est magnifique et incroyablement détaillé, avec des décors variés et riches. À divers moments, le joueur traverse des tuyaux et saute dans le décor pour jouer, tandis que les personnages et les PNJ se distinguent par des contours noirs, les mettant en valeur dans l'environnement. Paper Mario : La Porte Millénaire est plein de créativité, avec des couleurs vives et éclatantes qui captivent le joueur. De plus, la bande sonore a été entièrement refaite et, tout comme les visuels, elle est impeccable. Et si vous êtes nostalgique, pas de problème : dans l'une des boutiques de médailles de Port-Lacanaïe, vous pouvez acheter pour un prix abordable des Nostalgic Tunes, qui remplacent la musique des scènes par les morceaux originaux de la Nintendo GameCube. Et bien sur, le jeu est à nouveau disponible en version française, ce qui est toujours appréciable pour ne pas passer à côté de nombreux dialogues amusants, de blagues et même de l'intrigue principale.Si vous êtes un fan de jeux de rôle et du célèbre plombier moustachu, et que vous recherchez un jeu amusant avec des énigmes intelligentes et un humour unique, Paper Mario : La Porte Millénaire est le choix idéal. Vous ne manquerez pas de rire avec le puissant « combattant Gonzales », d'explorer la fosse aux 100 épreuves, de vous divertir avec les quêtes annexes de l'Agence d'entreaide et même dans le casino Pianteone. Paper Mario sur Nintendo Switch est un excellent jeu, aux graphismes époustouflants et riche en contenu.