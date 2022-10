Le Nivellois Freedelity s’associe avec le géant Worldline pour révolutionner le paiement en caisse

13/10/2022 Dans Publié leDans Belgique

Nivelles, le mercredi 12 octobre – Freedelity, société belge innovatrice en matière de collecte et traitement de données personnelles, annonce aujourd’hui une collaboration avec Worldline, leader européen dans le secteur des paiements et services transactionnels. Avec ses terminaux de paiement nouvelle génération basés sur Android, Worldline permet, sur présentation de sa carte d’identité, de faire évoluer les habitudes des Belges lors du paiement en caisse.

Le savoir-faire belge reconnu par un acteur international

Parmi ses terminaux Android, Worldline a lancé le YUMI, un terminal doté d’un grand écran tactile de 7 pouces offrant une interface conviviale qui permet l’affichage de divers messages et promotions, ainsi que l’interaction avec les clients en magasin. Ce type de terminaux multifonctionnels permet d’intégrer des applications tierces grâce à leur architecture ouverte et sécurisée. Il ne manquait donc plus qu’un partenaire capable de gérer les interactions afin de transformer l’expérience en point de vente.

Le géant Worldline a donc sélectionné Freedelity pour son expérience en matière de collecte et de gestion bienveillante des données personnelles, ainsi que pour le succès de MyFreedelity. Cette application permet aux consommateurs de consulter les avantages et points de fidélité offerts par les enseignes et commerçants, en plus de consulter leurs preuves d’achat et extensions de garantie. Et le consommateur garde le contrôle sur les données qu’il souhaite partager avec le commerçant.

Une véritable transformation de l’expérience en point de vente

En alliant les deux innovations de Worldline et Freedelity, le passage en caisse va prendre une autre dimension. Après s’être identifié via sa carte d’identité (ou via l’application MyFreedelity, une inscription manuelle ou la carte de fidélité du magasin) sur le terminal YUMI ou tout autre terminal Android de Worldline, le client recevra désormais des propositions de services liés à son produit fraichement acheté ou à son profil, qu’il sera libre d’accepter ou de refuser.

Outre la digitalisation du ticket de caisse et les extensions de garantie, les services supplémentaires pourront prendre la forme de programmes de fidélisation ou d’offres promotionnelles telles que la version digitale d’un livre, un abonnement de téléphonie en cas de l’achat d’un GSM, des offres d'essais pour des services complémentaires de type conseil ou bien être, des offres découvertes, des offres locales telles que des places pour des événements locaux, etc). Ils pourront aussi soutenir un programme caritatif du commerçant ou une association de bienfaisance.

Quels sont dès lors les avantages concrets ? Pour les consommateurs, il s’agit de profiter d’opportunités sur-mesure proposées par le commerçant, tout en restant maitre de ses propres données et des consentements à des fins marketing. Pour les commerçants, c’est un canal de communication supplémentaire qui enrichit le parcours client et accélère l’identification des clients tout en gardant la souveraineté des données au sein du marché belge/européen. Ce dernier constitue en effet un enjeu majeur face à la concurrence des acteurs 100% digitaux tels que les GAFAM (Google, Amazon, Facebook/Meta, Apple, Microsoft). Et pour une planète plus verte, c’est un ticket de caisse qui ne sort plus en papier.

L’ouverture à de nouveaux marchés pour Freedelity

Depuis 2009, sept millions de consommateurs belges ont choisi MyFreedelity pour leur expérience shopping dans de nombreuses enseignes. Qu’il s’agisse de Media Markt, DeliTraiteur, Intermarché, Pizza Hut, Trafic, Medi-Market, Bongo ou encore des jouets Broze. MyFreedelity remplace d’ores et déjà la carte de fidélité par magasin et converse les tickets de caisse et extensions de garantie pour ses clients.

Cette collaboration avec Worldline ouvre de facto la voie à de nouvelles opportunités en Belgique et dans d’autres marchés européens. Sébastien Buysse, CEO de Freedelity : « Nous récoltons aujourd’hui le fruit d’années de travail en toute confiance avec nos enseignes et commerçants partenaires. Ce partenariat va accroître les collaborations avec des acteurs belges d’une part. Et d’autre part, il permettra à notre solution de s’implanter dans des marchés européens comme l’Espagne ou le Portugal. Ces pays possèdent d’ores et déjà leur carte d’identité électronique – comme en Belgique - et notre solution pourrait dès lors très facilement y être lancée sur les mêmes bases. »

En outre, l’application de Freedelity est également la première application tierce certifiée par Worldline qui tourne sur son terminal de paiement.



A propos de Freedelity

Société 100% belge créée en 2010, Freedelity s’est spécialisée dans la gestion de bases de données marketing et de méthodes innovantes de collecte, traitement et tenue à jour de données personnelles en réponse aux besoins et challenge des acteurs du commerce de détail. En considérant la carte d’identité belge comme un outil d’identification unique, Freedelity s’est rapidement imposé comme société leader dans le domaine de la gestion de données personnelles. freedelity.be