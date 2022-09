Les Technos font leur neuvième rentrée (et recrutent).

Chez “Les Technos” on parle d’informatique, de Web3, d’entrepreneuriat tech, de gadgets divers, d’innovations inspirantes, de DIY, de NFT, d’impression 3D, de … bref, on parle de technologies au sens large et sans prise de tête. Chaque épisode hebdomadaire prend la forme d’une revue de presse compilée au gré des découvertes de nos chroniqueurs. Ils choisissent, partagent et commentent leurs sujets de façon indépendante et en fonction de leurs propres affinités, personnalités ou spécialités.Avec “Les Technos” nous sommes totalement indépendants. Nous ne soumettons nos auditeurs à aucun “marketing d’influence” et ne répondons au diktat d’aucune marque.De plus, nous ne demandons toujours pas d’argent à nos auditeurs ni de subsides d’aucune sorte..Comment fait-on ? Et bien, on fait comme Isabelle, la bassiste qui répète dans sa cave avec son groupe de rock. On fait comme Jean, le gourmet qui passe son week-end dans sa cuisine à tester de nouvelles recettes. On fait aussi comme Fred, le noctambule qui photographie les étoiles avec son télescope. Bref, on fait comme tant d’autres qui utilisent une partie de leur temps libre sans chercher la rentabilité à tout prix.Si nous produisons “Les Technos” c’est pour le simple plaisir de le faire et de le partager.En ce mois de septembre 2022 nous entamons notre neuvième saison avec un enthousiasme renouvelé.Venez !💻 Le site : https://lestechnos.be 👥 L’équipe : https://lestechnos.be/a-propos/equipe/ 🎧 Comment nous écouter ? https://lestechnos.be/comment-nous-ecouter/ “Les Technos” est un véritable podcast indépendant (avec un flux RSS accessible librement) et nos épisodes sont aussi disponibles en vidéo.Bonne rentrée à toutes et à tous !N.B. Isabelle, Jean et Fred sont des prénoms d’emprunt. Mais ils et elles existent… forcément !Si nos chroniqueurs sont tous des hommes, ce n’est pas par choix. Nous avons souvent lancé des appels afin de “recruter” des “techno-filles”. Malheureusement, rares ont été les candidates à se présenter. Et en aucun cas il n’a été possible de conclure de partenariat.Alors, à toutes fins utiles, voici le “hobby-description” (le même que pour tous nos chroniqueurs) :Tu fais de la veille technologique active.Tu as quelques compétences (ou expériences) dans un (ou des) domaine(s) technologique(s).”Curiosité” est ton second prénom.Le débat ne te fait pas peur.Tu as envie de partager ton savoir, tes découvertes et tes opinions.Caméra et micro (de bonne qualité) ne t’intimident pas.Les autres chroniqueurs ne t’intimident pas.L’animateur ne t’intimide pas.Bref, tu n’es pas timide ! (ou tu désir te soigner ?)Tu es disponible une douzaine de fois par saison (ou plus) pour les enregistrements (en général le jeudi soir vers 20H.)Humour et autodérision sont des avantages.Si tu te reconnais dans ce profil, on t’invite à écouter/voir quelques-uns de nos épisodes (si ce n’est déjà fait) ici : https://lestechnos.be Si tu t’y vois, prends contact avec nous via info@lestechnos.be. Nous offrons :Des échanges agréables avec des gens qui ont (ou pas) les mêmes affinités technologiques que vous.De chouettes moments de partage et de temps en temps des rencontres IRL.Le plaisir de collaborer à un podcast indépendant.Une expérience de plus à ajouter dans ton C.V. (si vous y tenez).Nous n’offrons pas :D’emploi rémunéré.De congés payésLa gloire …L’équipe des Technos