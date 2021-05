Liftoff : Drone Racing - Deluxe Edition

Liftoff a un travail difficile à réaliser. D'une part, c'est un jeu de simulation de drones FPV qui doit répondre aux besoins des pilotes hardcore qui veulent peaufiner leurs drones dans les moindres détails et qui veulent l'utiliser pour s'entraîner sans risquer leurs vrais drones. D'autre part, il doit être suffisamment accessible pour les joueurs réguliers qui souhaitent s'essayer à la course de drones pour la première fois. Lorsque vous démarrez le jeu pour la première fois, que vous soyez un pro chevronné ou un débutant, il est préférable de commencer par le didacticiel afin de pouvoir maîtriser les commandes. Joshua Bardwell, pilote de drone chevronné avec sa propre chaîne YouTube , vous guidera à travers les mouvements. Cela commence par les bases comme le décollage et le contrôle de votre drone dans les airs, ce qui n'est pas aussi facile que vous le pensez. Vous voyez, les drones n'ont pas vraiment de bouton d'accélération, vous devez les incliner avec leur nez vers le bas pour avancer et remonter pour reculer (ce qui vous fera voler à l'aveugle et regarder le ciel à la première personne). Heureusement, le jeu dispose d'un fantastique mode Full Assist qui vous rendra la vie beaucoup plus facile si vous êtes juste ici pour courir en tant que joueur occasionnel. Si vous le réglez sur Assistance complète, utilisez le paramètre Niveau de point de contrôle et utilisez la vue de la caméra à la troisième personne, vous pouvez alors voler comme si vous jouiez à un jeu de course anti-gravité.Si vous recherchez un vrai défi, ou si vous êtes quelqu'un avec un intérêt pour le vrai pilotage de drone FPV, vous devriez continuer avec les tutoriels qui vous apprennent le mode ACRO, qui vous donne un contrôle total sur le mouvement du drone. Le garder dans les airs peut s'avérer être un défi. Il faut admettre que malgré de multiples tentatives, il reste délicat de se concentrer sur les commandes et de suivre le didacticiel ACRO. C'est un outil incroyable pour les pilotes de drones en herbe ou les vétérans qui veulent l'utiliser pour s'entraîner. Liftoff dispose d'une quantité ahurissante de paramètres que vous pouvez modifier pour vraiment que les drones se comportent comme la vraie chose. Mais si vous êtes un total néophyte, c'est une toute autre histoire ! Vous avez quelques modes avec lesquels vous pouvez vous divertir, du vol libre à travers les niveaux au Freestyle où vous avez une minute pour accumuler autant de points que vous pouvez faire en accomplissant des figures (mais cela fonctionne mieux avec Full Assist désactivé). Le cœur du jeu se trouve dans le mode Carrière qui s'étend sur cinq saisons. C'était une bouffée d'air frais que les premières courses ne vous obligent même pas à terminer dans les trois premiers mais seulement d'arriver au bout de la piste indemne. Alors que la saison 2015 ressemblait davantage à un groupe d'amis qui traînaient et pilotaient leurs drones pour s'améliorer collectivement, la saison 2016 et les suivantes étaient plus axées sur la compétition.Courir à travers les différents niveaux, allant de l'arrière-cour de Bardwell aux forêts denses ou à un champ plein de bottes de foin est étonnamment amusant. Les drones ont un peu de dérive vers eux et vous devez vraiment vous familiariser avec leur comportement si vous voulez bien performer. Une fois que vous obtenez l'itinéraire optimal à travers une certaine piste de course, cela peut être très exaltant, en particulier sur les pistes qui vous obligent à plonger sous une clôture ou à traverser les fenêtres d'une grange. Le seul problème vient de la progression linéaire du mode carrière. La dernière course de la saison 2016 s'est avérée si difficile, avec tous les arbres sur votre chemin et le changement constant de hauteur, qu'il sera difficile de franchir ce cap sachant que c'est la première fois que le jeu oblige à occuper la première place et cela s'est avéré être une tâche trop ardue. Vous obtenez progressivement de nouveaux drones à contrôler, mais il faut trop de temps pour comprendre les différents modèles qui ont tous répondu d'une manière très différente à vos entrées. Les débutants préféreront ajuster légèrement les drones auxquels ils se sont habitués avec de nouvelles hélices et autres équipements que vous débloquez tout au long de la campagne.Jouer au jeu vous récompensera avec de nouveaux équipements, de l'expérience et même des coffrets cadeaux contenant des objets aléatoires avec des raretés variables (ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'un de ces jeux où vous devez acheter des boîtes à butin pour progresser). Il y a certainement beaucoup de contenu ici pour vous tenir occupé. Lorsque vous avez épuisé toutes vos options hors ligne, vous pouvez également aller en ligne pour affronter d'autres pilotes de drones, mais les serveurs ne sont pas vraiment fréquentés. Liftoff parvient à vous convaincre de son réalisme grâce aux nombreux détails sur les drones et la variété des environnements vous intéressera certainement pendant un certain temps, mais même si cela semble assez décent, cela ne va pas vraiment impressionner personne graphiquement. Cela fait le travail, mais c'est certainement l'un des domaines d'amélioration possible, et ne comptez pas beaucoup de changement sur Xbox Series X (excepté la prise en charge de la 4K). Du point de vue sonore, il a une bande-son assez agréable à écouter qui ne gêne jamais le plaisir, mais elle disparaît en quelque sorte dans l'arrière-plan lorsque vous entendez le bourdonnement des pales de l'hélice du drone et que vous vous concentrez sur le fait de passer un bon moment .Liftoff fait ce qu'il a prévu de faire incroyablement bien, offrant une expérience de simulation réaliste pour les pilotes de drones vétérans et réussissant toujours à être divertissant pour le joueur occasionnel. Mais le premier groupe démographique cible en tirera probablement beaucoup plus que ce dernier.