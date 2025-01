Les Technos #479 : Episode du 29 janvier 2025

• Intro (00:00:00)• Quand une startup chinoise secoue la tech (00:03:01) : L'IA DeepSeek a fait s'écrouler les bourses et attire tous les regards.(Sources : https://tinyurl.com/27aoz728 et https://tinyurl.com/25fu4ary • Quand les suisses se mettent à contrôler l'air (00:16:02) : Les capteurs de Logitech pourraient permettre aux entreprises de surveiller leurs bureaux.(Sources : https://tinyurl.com/287c4rnb et https://tinyurl.com/24xb4ybt • Quand ton SMS passe par orbite (00:22:25) : Aux USA, certains utilisateurs d'iPhone peuvent utiliser StarLink pour les SMS.(Sources : https://tinyurl.com/23uybcnc et https://tinyurl.com/28lzojcm • Le Bloc-Notes (00:26:21) : Quelques infos en bref.• Quand ton Mac se fait hacker (00:32:59) : Des nouvelles failles de sécurité chez Apple touchent tous les Mac, iPad et iPhone récents.(Sources : https://tinyurl.com/236y3og7 et https://tinyurl.com/29kmxnrn • Lucie ne t'arrêtes pas, on ne vit qu'une fois (00:38:03) : L'IA Lucie s'attire les foudres et la critique.(Sources : https://tinyurl.com/2bwmpzhv et https://tinyurl.com/28uh2pph • Quand ton Van est encore plus long (00:46:28) : Hymer Grand Canyon S 700.(Sources : https://tinyurl.com/2ylepbkx et https://tinyurl.com/27dcswua