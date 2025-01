Les Technos #477 : Episode du 15 janvier 2025

• Intro (00:00:00)• Quand tu n'as plus besoin de caméra (00:02:35) : Zeiss dévoile une innovation: n’importe quel verre peut se transformer en caméra.(Sources : https://tinyurl.com/yujk4vho et https://tinyurl.com/28cc5h42 • Tallano Technologies : quand les freins polluent plus que le pot (00:10:33) : Tamic : l'aspirateur à poussières de freinage.(Sources : https://tinyurl.com/22exrslx et https://tinyurl.com/257kjkto • Quand tu n'as plus à te rendre sur subtitles.net (00:20:25) : VLC se dote d'un sous-titrage gratuit, en live et surtout en local .(Sources : https://tinyurl.com/2xkd4kqp et https://tinyurl.com/2avtg84q • Le Bloc-Notes (00:26:50) : Quelques infos en bref.• Un range-chaussettes automatique :vraiment utile ? (00:34:55) : Arretons les démonstrations tech.....(Sources : https://tinyurl.com/2aeok74d et https://tinyurl.com/2dl6pglm • Quand tu roules un Van XXL (00:42:00) : Un extraordinaire yacht routier transformable fait sensation au CES.(Sources : https://tinyurl.com/2dokva8z et https://tinyurl.com/2crvtdzq • l'Open Rail Association est née en 2024 (00:48:44) : L'open Source arrivera-t-il à l'heure ?(Sources : https://tinyurl.com/263yfxdm et https://tinyurl.com/ngmdm3u