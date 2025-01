Flight Simulator et Halo arriveraient sur Switch 2 et PS5

« Je soupçonne qu'Oblivion Remake est multiplateforme, il n'y a aucune raison d'en douter. Les jeux dont j'ai entendu parler et qui sortiront sur plusieurs plateformes en 2025, outre l'évidence, sont Flight Simulator qui arrive sur PS5 et Switch 2, et Halo : The Master Chief Collection qui arrive sur PS5 et Switch 2. J'ajouterai que Microsoft sera un grand partisan de Switch 2. Il portera et mettra à jour la gamme actuelle de Switch 2. Ainsi, des jeux comme Grounded, Pentiment et Ori finiront également par arriver sur Switch. ils seront corrigés pour le support 4K et je ne serais pas surpris si nous voyions Sea of ​​​​Thieves, peut-être Hi-Fi Rush, faire une apparition. Attendez-vous à de nombreux jeux MS sur Switch 2 et PS5 à l’avenir.

En ce moment, une nouvelle indiscrétion circule sur le Web venant du célèbre initié NateDrake , qui a déclaré que Microsoft accélère la stratégie multiplateforme de ses jeux, en apportant sur d'autres consoles des titres qui jusqu'à récemment étaient exclusifs à Xbox . Parmi ces titres se distinguent des noms importants tels que Halo : The Master Chief Collection et Microsoft Flight Simulator 2024 , destinés à débarquer en 2025 sur PS5 et Nintendo Switch 2 . Ce changement de stratégie représente une révolution significative pour le secteur, dictée par le besoin croissant de durabilité économique dans le contexte du développement de titres de plus en plus complexes et coûteux. C'est précisément dans ce sens que l'on se souvient que Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, avait déjà évoqué une approche « au cas par cas » pour les exclusivités Xbox. Cependant, des rumeurs récentes suggèrent que le géant de Redmond pourrait se concentrer de manière beaucoup plus décisive sur cette stratégie.NateDrake, dans son dernier discours, a parlé du fort engagement de Microsoft envers la Switch 2, avec le portage de jeux déjà connus et l'introduction de correctifs pour le support 4K. Parmi les titres qui pourraient bénéficier de cette approche figurent Grounded, Pentiment et les deux chapitres Ori. Les hypothèses ne manquent pas non plus sur Sea of ​​​​Thieves et Hi-Fi Rush, qui pourraient faire leurs débuts sur les consoles Nintendo.Lisons les déclarations partagées par l'initié :S’ils se confirment, ces projets marqueraient une petite révolution sur le marché du jeu, faisant tomber les barrières des exclusivités et offrant aux joueurs une expérience plus accessible et partagée. Il ne reste plus qu'à attendre de nouvelles confirmations officielles et découvrir comment cette stratégie influencera l'avenir du jeu vidéo.