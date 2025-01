Les Technos #476 : Episode du 8 janvier 2025

• Intro (00:00:00)• Quand Facebook s'inspire de X (00:02:19) : Mark Zuckerberg annonce la fin du service de factchecking sur Facebook.(Sources : https://tinyurl.com/27ljqesp https://tinyurl.com/27erg6eo et https://tinyurl.com/2ckbvekw • Keynote NVIDIA (Jensen Huang) (00:10:26) : DLSS4, RTX 5090, Grace Blackwell, Projet Digits, Cosmos, ...(Source : https://tinyurl.com/29alu2s8 • Une cuillère qui veille à votre santé présentée au CES (00:25:32) : Kirin présente une cuillère qui sale vos aliments... sans sel.(Sources : https://tinyurl.com/299g7fyj et https://tinyurl.com/24q5uzpw • Le Bloc-Notes (00:31:18) : Quelques infos en bref.• Un CAPTCHA de cauchemard (00:41:24) : Un CAPTCHA qui fait jouer l'utilisateur à Doom en difficulté cauchemard.(Sources : https://tinyurl.com/29jts25g et https://tinyurl.com/2a6zulk3 • Une nouvelle méthode pour recharger les montres connectées (00:45:06) : Des chercheurs chinois veulent exploiter la chaleur de votre corps.(Sources : https://tinyurl.com/24yoz2gb https://tinyurl.com/2d9w6r3z et https://tinyurl.com/27apjffh • SteamOS pour tous et sur tout (00:51:40) : Valve confirme une sortie de SteamOS à installer sur toute machine.(Sources : https://tinyurl.com/28el7kv7 https://tinyurl.com/25e648fo et https://tinyurl.com/29xgn28z