Microsoft déclare 2025 « l'année de la mise à jour de Windows 11 pour PC »

« Nous pensons que Windows 11 est disponible à un moment où le monde en a le plus besoin, offrant des capacités d'IA avancées et des avantages de sécurité modernes que les clients attendent en 2025 et au-delà », a déclaré Mehdi. « Alors que le monde évolue avec nous vers Windows 11, nous les accueillerons avec de nouvelles fonctionnalités, une sécurité renforcée, des fonctionnalités améliorées et l'expérience Windows familière qu'ils connaissent et aiment. »

Au CES, Microsoft continue de pousser les utilisateurs à adopter son nouveau paradigme logiciel, déclarant 2025 « l'année de la mise à jour de Windows 11 PC » et rappelant à tout le monde que la date de fin de support de Windows 10 approche à grands pas. Cette déclaration a été faite dans un article de blog aujourd'hui par le vice-président exécutif de Microsoft et directeur du marketing grand public Yusuf Mehdi avant le CES 2025, qui s'ouvre demain à Las Vegas. Mehdi s'est concentré sur la promotion de toutes les nouvelles fonctionnalités d'IA qui accompagnent les exigences matérielles mises à jour du système d'exploitation, et sur la façon dont ces spécifications améliorent également la sécurité.Les utilisateurs n’ont pas vraiment le choix de migrer avec Microsoft vers un monde Windows 11 : le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025, date après laquelle le système d’exploitation, alors vieux de 10 ans, cessera de recevoir des mises à jour de sécurité ou de fonctionnalités. Mehdi décrit cela comme « aider les clients à rester protégés en passant à de nouveaux PC modernes », mais le discours marketing ne correspond pas nécessairement à la réalité. Comme nous l’avons noté à plusieurs reprises ces derniers mois, l’adoption de Windows 11 accuse un sérieux retard trois ans après sa sortie. La part de marché de Windows 11 sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC a même chuté ces derniers mois, selon StatCounter, Windows 10 étant toujours présent sur plus de 60 % des PC à la fin de 2024.L’analyste de Canalys Kieren Jessop a même déclaré à The Register dans une interview antérieure qu’il n’était pas rare que les entreprises « rétrogradent leurs appareils Win11 nouvellement acquis vers Win10 » parce que le système d’exploitation vieillissant était plus stable et avait une plus grande compatibilité avec les autres systèmes. Microsoft, quant à lui, continue de vanter ses PC IA de marque Copilot+ comme étant « les machines les plus rapides et les plus intelligentes » du marché, qui « établissent de nouvelles références en matière de vitesse, d'intelligence et de sécurité », mais ce battage médiatique ne correspond pas non plus à l'expérience utilisateur.