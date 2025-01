Les Technos #475 : Episode du 2 janvier 2025

• Intro (00:00:00)• Quand c'était il y a 25 ans (00:02:04) : Nouvel an : il y a 25 ans le «bug de l’an 2000» effrayait la planète.(Sources : https://tinyurl.com/295gbcj4 https://tinyurl.com/28n2yosm et https://tinyurl.com/2c5h9tw4 • Quand l'IA ment sciemment (00:09:42) : Certains modèles de IA jouent un double jeu.(Sources : https://tinyurl.com/24fo98d3 et https://tinyurl.com/2do5puqh • Quand une horloge est aussi précise qu'une suisse (00:21:48) : L’armée britannique développe une horloge quantique ultra-précise.(Sources : https://tinyurl.com/2yr99ny6 et https://tinyurl.com/22z9hb8b • Le Bloc-Notes (00:28:55) : Quelques infos en bref.• Quand les données de nos voitures sont publiques (00:40:21) : Une filiale de VW laisse échapper les données de 800k véhicules.(Sources : https://tinyurl.com/28hsz79l et https://tinyurl.com/2dkomnv7 • Quand ça va plus vite avec des skis suisses (00:45:39) : Le ski de rando se met à l'électrique et promet d'aller plus vite.(Sources : https://tinyurl.com/2bdlpzkx et https://e-skimo.swiss/? • Quand les robots causent des accidents (00:53:11) : Un robot taxi Waymo est entré en colision avec un robot de livraison.(Source : https://tinyurl.com/26pvfqra