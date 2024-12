Les Technos #474 : Episode du 26 dÃ©cembre 2024

• Intro (00:00:00)• 2024, l'année des assistants de code (00:02:29) : Copilot annonce un nouveau niveau gratuit pour les développeurs.(Sources : https://tinyurl.com/25rcbyd7 https://zed.dev/ et https://tinyurl.com/5r4auez • L'IA, une guerre technologique, mais aussi électrique (00:12:55) : L'Europe est-elle consciente des nouveaux enjeux liés à l'IA, ou verrons nous encore un exode massif ?(Source : https://tinyurl.com/29xy3sob • Les fantômes de Spotify (00:21:45) : Spotify aurait créé des centaines de faux artistes.(Sources : https://tinyurl.com/2brvzacv https://tinyurl.com/2ya8375a et https://tinyurl.com/2c6g958k • Le Bloc-Notes (00:28:23) : Quelques infos en bref.• Le magic module, l'invention attendue en console portable? (00:36:05) : Ayaneo trouve la solution aux contrôles des consoles portables.(Source : https://tinyurl.com/2yqhmzxo • 2024, nos chers disparus (00:42:12) : Les technologies qui ont disparu en 2024.(Sources : https://tinyurl.com/2b8kmtrn et https://tinyurl.com/2cluzpw2 • Cargoroo, disparoo (00:56:32) : Et aussi dans le cercle des vélos électriques, on pleure.(Source : https://tinyurl.com/2ylcub3u