Les Technos #473 : Quand le PÃªre NoÃ«l perd le nord magnÃ©tique

{quote]• Intro (00:00:00)• Quand tes lunettes ne sont de simples lunettes (00:01:56) : Les lunettes de Meta se dotent de nouveaux «superpouvoirs».(Sources : https://tinyurl.com/27qs5cwu et https://tinyurl.com/2ymgprf2 • Battlemage, une victoire pour Intel (00:09:37) : Un grand succès pour le gpu Battlemage B580 D'Intel.(Sources : https://tinyurl.com/2cs8b6nk et https://tinyurl.com/2a83ey9v • Le Bloc-Notes (00:15:39) : Quelques infos en bref.• Quand ça fait déjà 20 ans ! (00:21:23) : La succursale Google de Zurich à 20 ans. Avec 5000 employés elle est un acteur majeur de la capitale économique de la Suisse.(Sources : https://tinyurl.com/26ef3upf https://tinyurl.com/254jds7w et https://tinyurl.com/28lb3zzt • Le pole nord déménage (00:30:19) : Le pole nord magnétique a officiellement une nouvelle position.(Sources : https://tinyurl.com/295hgca7 et https://tinyurl.com/2cqsd8j2 • Plus de 40 ans de microprocesseur (00:35:16) : De 4 à 64 bits.{/quote]