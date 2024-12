Les Technos #472 : Raspberry et PS3, Google et Wilow, LLM et RAG

• Intro (00:00:00)• Le Raspberry 5 maintenant capable d'émuler une PS3 (00:02:05) : RPCS3, l'émulateur PS3 tourne sur Raspbery 5.(Source : https://tinyurl.com/2868ap3g • Quand Google dévoile Wilow (00:07:42) : Une approche par correction d'erreur.(Sources : https://tinyurl.com/29pawr6v https://tinyurl.com/2xogtm5c et https://tinyurl.com/2cdpwczs • Le Bloc-Notes (00:17:41) : Quelques infos en bref.(Sources : https://tinyurl.com/2a7p9eud et https://tinyurl.com/2bbkukd3 • Quand le raspberry devient un PC (00:23:59) : Le raspberry Pi500 et son moniteur.(Sources : https://tinyurl.com/2cn5tb4o https://tinyurl.com/2ymmzlcc et https://tinyurl.com/22m8oa37 • Google a trouvé une solution sous Android pour le mal des transports (00:32:33) : Le motion cues débarque sous Android.(Source : https://tinyurl.com/24xsxpul • Apprenez votre métier à un modèle IA génératif (00:38:28) : Le "Retrieval Augmented Generation" (RAG).(Source : https://tinyurl.com/28rtzdsh