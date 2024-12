Microsoft assouplit la configuration matérielle requise pour Windows 11

Ce PC ne répond pas à la configuration minimale requise pour exécuter Windows 11. Cette configuration contribue à garantir une expérience plus fiable et de meilleure qualité. L'installation de Windows 11 sur ce PC n'est pas recommandée et peut entraîner des problèmes de compatibilité. Si vous continuez à installer Windows 11, votre PC ne sera plus pris en charge et ne pourra pas recevoir de mises à jour. Les dommages causés à votre PC par un manque de compatibilité ne sont pas couverts par la garantie du fabricant. En sélectionnant Accepter, vous reconnaissez avoir lu et compris cette déclaration. Lorsque Windows 11 est installé sur un appareil qui ne répond pas à la configuration minimale requise, un filigrane est ajouté au bureau de Windows 11. Une notification peut également s'afficher dans les paramètres pour indiquer que la configuration requise n'est pas respectée. Si un appareil qui ne répond pas à la configuration minimale requise pour Windows 11 rencontre des problèmes après la mise à niveau vers Windows 11, Microsoft recommande de revenir à Windows 10.