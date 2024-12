Les Technos #471 : Waymo en vrai, LLM, Heart X1, CEO Intel, fibre META,...

{quote]• Intro (00:00:00)• Le Bloc-Notes (00:02:54) : Quelques infos en bref.• L'avion électrique Heart X1 décollera en 2025 (00:11:29) : L'aviation électrique décolle !(Sources : https://tinyurl.com/26c3abek https://tinyurl.com/2cqo7aq3 et https://tinyurl.com/2b89j7ou • Intel perd son CEO (00:18:56) : Pat Gelsinger poussé à donner sa démission.(Sources : https://tinyurl.com/2b9o25ur et https://tinyurl.com/25ch4mnp • Voyage dans le Futur : Une Voiture Sans Conducteur (00:25:41) : À bord des SUV autonomes de Waymo à San Francisco.(Sources : https://tinyurl.com/2256mnyh et https://tinyurl.com/29t94tsx • Meta : Le tour du monde en fibre (00:32:10) : Meta va constuire la "mère de toutes les fibres".(Sources : https://tinyurl.com/23pbz5qk et https://tinyurl.com/24gwa2cx • Citronics veut faire de l'ordinateur un business circulaire (00:39:22) : Réutiliser les vieux smartphones pour l'industrie, une idée belge !(Sources : https://tinyurl.com/2cho4f6u et https://tinyurl.com/22apjpxr [/quote]