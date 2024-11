Les Technos #469 : Un jour sans fin

• Intro (00:00:00)• Le Bloc-Notes (partie 1) (00:02:02) : Bluesky, Chrome, Minecraft,...• Quand ca coupe (00:08:04) : La fragile toile sous-marine de l’Internet.(Sources : https://tinyurl.com/26gz3eh2 et https://tinyurl.com/25omj34v • Final Cut Pro 11 (00:16:10) : Le plus malin.(Source : https://tinyurl.com/2aro6jmx • Le Bloc-Notes (partie 2) (00:27:10) : Bose, Apple,...• Pas plus de 46 cm (00:35:11) : La science vient au secours du rangement.(Sources : https://tinyurl.com/28gzof3o et https://tinyurl.com/2yu74f2h • Thomas Kurtz (00:42:12) : Le co-créateur du BASIC est décédé.(Source : https://tinyurl.com/285s267k • La méthanisation, qu'est-ce que c'est ? (00:52:09) : Vincent BACHET, fondateur d'Octometha, spécialiste de la méthanisation agricole.(Sources : https://tinyurl.com/2ynbsgo5 et https://tinyurl.com/2a2ehd7d