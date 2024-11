Les Technos #467 : Le Bitcoin aime Trump

Intro (00:00:00)• Le Bloc-Notes (partie 1) (00:02:25) :• Nouveau record pour le Bitcoin suite à la réélection de Trump (00:07:43) : Pourquoi le Bitcoin a atteint un nouveau sommet suite à la réélection de Trump.(Sources : https://tinyurl.com/295t7r9m et https://tinyurl.com/2c8yuk23 • L'IA à l'école, pour ou contre ? (00:11:54) : Rapport sénatorial sur l'utilisation de l'IA dans l'éducation.(Sources : https://tinyurl.com/2dh4qkm6 et https://tinyurl.com/29qhpa4h • Concurrence déloyale dans les écrans (00:21:54) : Bruxelles s'attaque à Corning, un fabricant de matériaux pour écrans.(Sources : https://tinyurl.com/2dcyz2ge et https://tinyurl.com/2ck6xo4a • Le Bloc-Notes (partie 2) (00:25:43) :• Windows: Pas de webcam, pas de souci ! (00:30:38) : Vous pouvez maintenant utiliser votre smartphone comme webcam sur Windows.(Source : https://tinyurl.com/27r9zqnu • Le CNRS invente un nouveau moyen de chauffage (00:33:32) : Un fluide stocke les UV pour chauffer votre salon !(Sources : https://tinyurl.com/22hmdllc et https://tinyurl.com/294f2rtm • Modem: enfin libres! (00:38:42) : Depuis le 1er novembre, les belges peuvent choisir leur modem.(Sources : https://tinyurl.com/2y4nv2wf et https://tinyurl.com/2yfxfgq3