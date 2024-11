Les Technos #466 : Harder, Better, Faster, Stronger

• Intro (00:00:00)• Le Bloc-Notes (partie 1) (00:02:25) :• Quand les infostealers se font emprisonnés (00:06:24) : Des millions de personnes se sont fait pirater leurs données.(Sources : https://tinyurl.com/2ddcl4ot https://tinyurl.com/2d9vfb5x et https://tinyurl.com/266xu3ta • Impact Printing (00:12:10) : Une nouvelle technique d'impression 3D pour les bâtiments.(Sources : https://tinyurl.com/2beytwr2 et https://tinyurl.com/2dx32pds • Le Bloc-Notes (partie 2) (00:20:25) :• Quand on vous suit grâce à votre téléphone (00:27:48) : Des gardes du corps de Macron au citoyen Lambda, nous sommes pistés.(Sources : https://tinyurl.com/27zkmnqx et https://tinyurl.com/26pxa4y6 • Quand l'homme qui valait 3mia vient à Zurich (00:34:18) : Cybathlon, des joutes visant à démocratiser les technologies d'assistance.(Sources : https://tinyurl.com/2cmqzbk7 et https://tinyurl.com/y44jey2s • La semaine de l'IA (00:39:34) : Apple et GitHub font leurs annonces.(Sources : https://tinyurl.com/2aksvgoj et https://tinyurl.com/24conlr5 • Rencontre avec un auditeur œnologue (00:47:00) : L’évolution du secteur viticole avec la technologie.(Source : https://tinyurl.com/2ajlu2hh