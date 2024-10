Sony ferme Firewalk Studios, l'équipe de développement de Concord

Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques mises à jour importantes du Studio Business Group de Sony Interactive Entertainment. Nous évaluons constamment notre portefeuille de jeux et l'état de nos projets pour nous assurer que nous répondons aux priorités commerciales à court et à long terme. Dans le cadre de nos efforts continus pour renforcer l'activité Studio de SIE, nous avons dû prendre une décision difficile concernant deux de nos studios : Neon Koi et Firewalk Studios.



Quant à Firewalk, comme nous l'avions annoncé début septembre, certains aspects de Concord étaient excellents, mais d'autres n'ont pas attiré suffisamment de joueurs et, par conséquent, nous avons mis le jeu hors ligne. Nous avons passé beaucoup de temps au cours des derniers mois à explorer toutes nos options. Après mûre réflexion, nous avons déterminé que la meilleure voie à suivre était d’arrêter définitivement le jeu et de fermer le studio. Je tiens à remercier tout le monde chez Firewalk pour ses compétences, son esprit créatif et son dévouement. Le genre du jeu de tir à la première personne PvP est un espace compétitif en constante évolution, et malheureusement, nous n'avons pas atteint nos objectifs avec ce titre. Nous tirerons les leçons de Concord et continuerons d’améliorer nos capacités de service en direct pour assurer la croissance future dans ce domaine.

Sony Interactive Entertainment a fermé Firewalk Studios , l'équipe de développement derrière le récent (et peu apprécié) Concord . Eh bien oui, après l'annonce que le jeu était prêt à revenir en free-to-play suite à la fermeture inattendue des serveurs dix jours seulement après son lancement , le géant japonais a confirmé que Firewalk Studios avait officiellement fermé ses portes, mettant ainsi fin aux espoirs de voir un deuxième lancement du Hero Shooter . Lisons ce qu'a déclaré Hermen Hulst, PDG de Sony Interactive Entertainment, à travers une communication officielle :