Les Technos #465 : Coup de tonnerre et coup de gueule

• Intro (00:00:00)• Le Bloc-Notes (partie 1) (00:01:54) : DebunkBot, Throne, Perplexity.• ARM déclenche la guerre contre Qualcomm (00:08:48) : ARM annule la licence de Qualcomm.(Sources : https://tinyurl.com/23jk6wnd et https://tinyurl.com/2yjjzw3o • Kindle et reMarkable en couleur (00:17:06) : Kindle introduit l'EInk Kaleido 3 et reMarkable l'EInk Gallery 3.(Sources : https://tinyurl.com/27ow4vhh https://tinyurl.com/248yzhfl et https://tinyurl.com/22638mhq • Le Bloc-Notes (partie 2) (00:25:26) : NIS2, DJI, LunaRecycle Challenge.• Un ancien ingénieur NVidia trouve le plus gros nombre premier (00:33:17) : Un nombre premier de 41 millions de chiffres, nouveau record mondial.(Source : https://tinyurl.com/2b4ydxbc • AuRevoir. io (00:39:13) : L'Ile Maurice récupère l'archipel des Chagos.(Source : https://tinyurl.com/2aqosjho • Coup de gueule (00:47:54) : Non, le chiffrement RSA n'est pas (encore) cassé par les chinois !(Sources : , https://tinyurl.com/23d4p39r et https://tinyurl.com/2dpgczn9 • Hors série cryptographie à (re)voir ici : • Cryptographie• Energie électrique (00:57:29:11) : Production et stockage.