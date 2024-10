Les Technos #463 : De l'I.A. au tri sÃ©lectif, une histoire suisse.

• Intro (00:00:00)• Le Bloc-Notes (partie 1) (00:02:30) : Les infos de la semaine en bref.• Quand l'IA s'invite dans nos poubelles (00:10:10) : Une caméra et un ordinateur embarqués sur un camion poubelle.(Sources : https://tinyurl.com/yvjb98v8 et https://tinyurl.com/yu9fj6dp • GreenLight met fin aux embouteillages (00:18:17) : Google Maps peut fluidifier vos villes.(Sources : https://tinyurl.com/yvapb8ez et https://tinyurl.com/ys2tlrlr • Le Bloc-Notes (partie 2) (00:26:19) : Les infos de la semaine en bref.• Quand le confort débarque sur ton Van (00:33:48) : Al-Ko LevelVan : les vérins de stabilisation spécial fourgon aménagé.(Sources : https://tinyurl.com/ywfqt8kj et https://tinyurl.com/ylbs2x5z • Holocene cherche à capter 100 000 T de Co2 (00:40:15) : Quand Google cherche à compenser ses emissions carbone.(Sources : https://tinyurl.com/yusllp9f et https://theholocene.co/ • Spécificités électriques en Suisse (00:45:53) : avec Anthony Girardin.