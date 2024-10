Les Technos #462 : Des caméras et des I.A.

Intro (00:00:00)• Le Bloc-Notes (partie 1) (00:02:27) : Les infos de la semaine en bref.• Bientôt la généralisation d'une technologie testée pendant les JO? (00:06:18) : La vidéosurveillance algorithmique en bonne voie pour se pérenniser.(Sources : https://tinyurl.com/2dksvxea et https://tinyurl.com/22h6rbe7 • Quand on va à la pêche aux disques (00:11:16) : Un enjeu de sécurité numérique au fond des mers.(Sources : https://tinyurl.com/25uvg37o et https://tinyurl.com/28vdjfn7 • Le Bloc-Notes (partie 2) (00:17:06) : Les infos de la semaine en bref.• Une caméra boostée à l'I.A. (00:20:54) : Raspberry Pi et Sony s'associent pour créer une caméra.(Sources : https://tinyurl.com/2casqm99 https://tinyurl.com/28srnc8a et https://tinyurl.com/2ywp9fq8 • Le CERN a 70 ans (00:25:47) : 29 septembre 1954 – Le CERN est officiellement créé.• Quand on désintègre les kaons (00:33:07) : Des particules qui défient la théorie.(Source : https://tinyurl.com/2dz5klbs • Le circuit imprimé (00:38:28) : PCB = Printed Circuit Board.