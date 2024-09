PlayStation veut utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer le développement de jeux

« Sony renforce les technologies qui peuvent aider les créateurs à s'efforcer de maximiser la valeur de leur propriété intellectuelle de manière efficace et de haute qualité, comme la détection et la capture, ainsi que le traitement 3D en temps réel, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ensemble, ces technologies contribueront à distribuer notre propriété intellectuelle rapidement et à moindre coût à un plus large éventail de fans. »

« À l'avenir, nous prévoyons d'appliquer des ressources 3D de haute qualité, y compris les données de mouvement de notre studio, accumulées par chacune de nos sociétés à travers le Groupe, tout en explorant également les ventes externes potentielles. En traitement 3D temps réel, nous menons des activités exploratoires avec Epic Games, centrées sur l'Unreal Engine, développé comme moteur physique pour générer des CG de jeux. Par exemple, nous avons réutilisé les composants 3DCG d’un clip vidéo tourné en production virtuelle pour produire un jeu se déroulant dans le même monde, en publiant un court métrage de preuve de concept basé sur CG à l’aide d’Unreal Engine.