Les Technos Episode 460 : Question de taille !

• Intro (00:00:00)• Le Bloc-Notes (partie 1) (00:03:09) : Les infos de la semaine en bref.• Google s'attaque aux feux de forêts (00:10:06) : Grâce aux constellations de satellites.(Sources : https://tinyurl.com/25rpz3mg et https://tinyurl.com/282a7u9z • Helsinki va se doter d'une chaufferie collective (00:18:47) : Plus c'est gros, plus c'est efficient !(Source : https://tinyurl.com/293qjglm • Le Bloc-Notes (partie 2) (00:26:35) : Les infos de la semaine en bref.• Et nos données après la mort? (00:34:33) : Notre empreinte numérique en question.(Sources : https://tinyurl.com/29yls898 et https://tinyurl.com/26fpoqc8 • Huawei Mate XT Ultimate : Le téléphone accordéon (00:42:44) : Mais où vont-ils s'arrêter ?(Source : https://tinyurl.com/2cfkje4x • Quelques généralités sur les batteries au Lithium (00:55:58) : Forces et faiblesses des batteries de nos véhicules électriques avec Anthony Girardin.