Les Technos #457 : Cisco,Swisscom,Microsoft,Tesla,Apple Podcast,...

• C comme Cisco (0:02:01) : Quand Cisco licencie, licencie.Cisco démarre un deuxième gros plan de licenciement la même année. (Source : techcrunch.com ( https://techcrunch.com/2024/08/20/cis... ) )• D comme Drone (0:06:57) : Quand un opérateur téléphonique se lance dans la surveillance.Swisscom développe son réseau de drones avec l’aide de Nokia. (Sources : 24heures.ch ( https://www.24heures.ch/swisscom-deve... ) et wikipedia.org ( https://en.wikipedia.org/wiki/Drone_i... ) )• M comme Microsoft (0:15:45) : Quand Microsoft fâché, Microsoft toujours casser Linux.Microsoft casse les dual boots, et Linux, dans une mise à jour Windows. (Source : frandroid.com ( https://www.frandroid.com/marques/mic... ) )• P comme Podcast (0:21:08) : Quand Apple se bouge (enfin) pour le Podcasting.Apple Podcasts dispose désormais d'une application web. (Sources : theverge.com ( https://www.theverge.com/2024/8/19/24... ) , apple.com ( https://podcasts.apple.com/fr/browse ) et phonandroid.com ( https://www.phonandroid.com/apple-pod... ) )• T comme Tesla (0:28:53) : Quand acheter une Tesla devient un geste politique.Les ventes de Tesla plongent aux Etats-Unis. (Source : businessinsider.com ( https://www.businessinsider.com/calif... ) )• V comme Vidéo (0:38:55) : Quand l'IA devient plus forte que les boites d'effets spéciaux.Cette IA va révolutionner les effets spéciaux dans les vidéos. (Source : futura-sciences.com ( https://www.futura-sciences.com/tech/... ) )• V comme Vilipendeurs (0:49:56) : Maintenant, ça se crêpe le chignon entre Shein et Temu.Shein et Temu, la discorde et encore un procès entre les deux géants de l'eCommerce chinois. (Source : theregister.com ( https://www.theregister.com/2024/08/2... ) )• W comme Windows11 (0:56:35) : Quand le plafond du FAT32 explose.Microsoft fait enfin sauter le plafond de verre du FAT32. (Source : 01net.com ( https://www.01net.com/actualites/micr... ) )