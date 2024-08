Les Technos #456 : Canon, Olympique, Wikipedia, IA, TikTok, ZephyrOS, DJI

[quote]• C comme Canon (0:04:51) : Canon R5 II et R1.Nouveaux hybrides haut et moyen de gamme. (Source : canon.be ( https://fr.canon.be/cameras/eos-r5-ma... ) )• C comme Cheval (0:14:54) : Connaissez vous Morgane Surquart ?Les dessous du cheval sur la Seine ! (Sources : francetvinfo.fr ( https://france3-regions.francetvinfo.... ) et mmprocess.fr ( http://mmprocess.fr/ ) )• E comme Energie (0:23:09) : IA moins gourmande.Sans multiplication matricielle. (Sources : ucsc.edu ( https://news.ucsc.edu/2024/06/matmul-... ) et developpez.com ( https://green-it.developpez.com/actu/... ) )• F comme Fou (0:31:46) : Tout Wikipedia en poche !Internet-in-a-box : cela peut sauver des vies. (Sources : wikimedia.org ( https://store.wikimedia.org/products/... ) , mdwiki.org ( https://mdwiki.org/wiki/Main_Page ) et youtube.com ( • Moss Introduces Jen To The Internet |... ) )• G comme Google (0:39:13) : Est un monopole.Et enfreint la loi pour le rester. (Sources : msn.com ( https://www.msn.com/fr-fr/finance/oth... ) , levif.be ( https://datanews.levif.be/actualite/e... ) et theguardian.com ( https://www.theguardian.com/technolog... ) )• T comme TikTok (0:45:33) : Fin de l'application Tiktok lite en France.Quand l'UE arrive à protéger ces concitoyens ! (Sources : lemonde.fr ( https://www.lemonde.fr/pixels/article... ) et 20minutes.fr ( https://www.20minutes.fr/high-tech/by... ) )• T comme Transition (0:53:36) : Vers ZephyrOS.ARM cesse le développement de mbed, son OS IoT, Arduino bascule vers le RTOS Zephyr. (Sources : mbed.com ( https://os.mbed.com/blog/entry/Import... ) et arduino.cc ( https://blog.arduino.cc/2024/07/24/th... ) )• V comme VAE (1:00:14) : DJI veut concurencer les acteurs majeurs du VAE.Quand DJI s'attaque à l'industrie allemande des équipementiers. (Sources : caradisiac.com ( https://www.caradisiac.com/comment-dj... ) et dji.com ( https://www.dji.com/fr/avinox ) ) [/quote}