Certaines consoles Xbox One 2013 ne semblent plus pouvoir télécharger les mises à jour du firmware. Le problème affecte les modèles de lancement de la console, mais pas les modèles ultérieurs tels que la Xbox One S. Les consoles qui n'ont pas été mises à jour depuis un certain temps ne pourront pas installer les dernières mises à jour en ligne ou via USB. Cela signifie que les consoles concernées ne pourront pas accéder au Xbox Live ni effectuer d'achats numériques nécessitant une vérification en ligne. Ce qui est particulièrement problématique, c'est que la réinitialisation aux paramètres d'usine rend la console inutilisable car elle ne pourra pas télécharger le dernier firmware pour la configuration initiale. Microsoft est "confiant que le problème sera résolu", cependant certains médias notent aussi que la situation soulève des questions inconfortables sur les perspectives futures du matériel de console qui repose sur une connexion Internet pour fonctionner pleinement.