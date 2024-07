Les Technos #454 : Moshi, LIFI, Ariane 6, Fibres optiques,...

• D comme Débit (02:10) : Bande passante : le Japon établit un nouveau record.Record du monde et avec un transfert de données à 402 térabits par seconde. (Sources : 01net.com ( https://www.01net.com/actualites/tele... ) et nict.go.jp ( https://www.nict.go.jp/en/press/2024/... ) )• I comme IA (07:46) : L'IA, pour la fin du monde, mais à cause du CO2?L'IA fait exploser les émissions de CO2. (Source : lemonde.fr ( https://www.lemonde.fr/economie/artic... ) )• L comme LiFi (14:35) : La fusée Arianne 6 dit adieu au WiFi.La fusée Arianne 6 abandonne le WiFi et teste le LiFi. (Sources : next.ink ( https://next.ink/143169/du-lifi-sur-a... ) et esa.int ( https://www.esa.int/Space_in_Member_S... ) )• M comme Moshi (26:26:00) : L'IA conversationnelle française.Plus rapide que ChatGPT ? (Source : lesnumeriques.com ( https://www.lesnumeriques.com/intelli... ) )• O comme OpenDNS (35:51:00) : La France plonge les ampoules connectées dans le noir.Les ampoules Philips cassées en France? La faute à la justice face à OpenDNS. (Source : bfmtv.com ( https://www.bfmtv.com/tech/vie-numeri... ) )• S comme Santé (44:48:00) : Un objet connecté pour aider les personnes atteintes de Parkinson.Un objet connecté portable permet de réduire les effets de la maladie de Parkinson. (Sources : orange.com ( https://hellofuture.orange.com/fr/un-... ) et youtu.be ( • Soft robotic device improves walking ... ) )• S comme Sony (49:32:00) : Sony sonne la fin des DVD-R et BD-R.Production arrêtée pour les DVD et BR réinscriptibles. (Source : frandroid.com ( https://www.frandroid.com/produits-an... ) )