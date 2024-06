Les Technos #452 : Wearable Devices

• Intro (00:00:00)• C comme Chrome (00:02:31) : Attention aux fausses erreurs sur Chrome ! Des fausses erreurs sur Chrome essayent de tromper l'utilisateur et lui faire exécuter des scripts malveillants. (Sources : https://tinyurl.com/2a9xcttv et https://tinyurl.com/22p3ynnb • M comme Mc Donalds (00:08:31) : Quand un humain prend votre commande. McDo pause son test de prise de commande par l'IA générative. (Sources : https://tinyurl.com/28qx8fla https://tinyurl.com/26ac3n8q et https://tinyurl.com/2lkuyop9 • N comme Nintendo (00:17:34) : Est-ce que Nintendo est en train d'effacer sa propre histoire? Dans sa guerre contre les sites de ROMs, Nintendo est-il en train d'effacer sa propre histoire? (Sources : https://tinyurl.com/2337srlv et https://tinyurl.com/2db5brd8 • R comme Reuters (00:26:06) : Quand Reuters publie un rapport sur l'information numérique. Un rapport de Reuters sur la maniere dont nous consommons l'information. (Source : https://tinyurl.com/26745xoa • U comme UE (00:36:30) : L'Union européenne prête à briser le chiffrement ? L'EU propose une loi visant à scanner tous les messages, même encryptés, pour la protection des enfants. (Source : https://tinyurl.com/2chvmnzt • W comme Wells Fargo (00:49:31) : Quand on fait semblant de travailler. Wells Fargo (3ième banque des E.U.) licencie des employés qui font semblant de travailler à la maison. (Sources : https://tinyurl.com/2y49lz8r et https://tinyurl.com/2yp9qkv8 *** Dossier : Lunettes et bagues connectées *** (00:56:43) :• Wearable Devices en 2024 (Sources : https://tinyurl.com/23nuj8mf https://tinyurl.com/2bq89e2z et https://tinyurl.com/2y84ujus • Un anneau pour tous les contrôler (Source : https://tinyurl.com/2dxg2fjn • VisionPro : Apple change de cap (Sources : https://tinyurl.com/23zf3yb5 https://tinyurl.com/2adqn835 et https://tinyurl.com/293vx5zm • XR/AR Expo à Long Beach (Sources : https://tinyurl.com/22fm8jnv https://tinyurl.com/2cvrgws6 et https://tinyurl.com/22cwhyvp