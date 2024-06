Fermeture d'Apple Pay Later : Cupertino proposera d'autres options de versement

« À partir de la fin de cette année, les utilisateurs du monde entier pourront accéder aux prêts à tempérament proposés par les cartes de crédit et de débit, ainsi qu'aux prêteurs, lors de leurs paiements avec Apple Pay. Avec l'introduction de cette nouvelle offre mondiale de prêt à tempérament, nous ne le ferons plus. proposer Apple Pay Later aux États-Unis. Notre objectif reste de fournir à nos utilisateurs un accès à des options de paiement simples, sécurisées et privées avec la solution Apple Pay, ce qui nous permettra de proposer des paiements flexibles à davantage d'utilisateurs, dans davantage d'endroits dans le monde. , en collaboration avec des banques et des prêteurs compatibles Apple Pay."

Apple a annoncé la fermeture de son programme Apple Pay Later , qui permettait aux clients de payer ses produits en plusieurs fois. Le service a fait ses débuts aux États-Unis en octobre 2023 et avait déjà reçu de nombreux éloges de la part des utilisateurs puisqu'il permettait de diviser les paiements en quatre versements , sans intérêts, à payer en six semaines. Dans le même temps, la société de Cupertino a annoncé que d'ici la fin de l'année, de nouvelles solutions de prêt à tempérament seront disponibles via les cartes de crédit, les cartes de débit et les établissements de crédit via Apple Pay. Ce mécanisme permettra à l'entreprise de collaborer avec des banques et établissements de crédit compatibles avec Apple Pay et ainsi proposer des options de paiement plus flexibles. Les utilisateurs toujours impliqués dans Apple Pay Later ne subiront aucune conséquence, cependant, nous le répétons, il ne sera plus possible de demander de nouveaux prêts. Revenant sur les nouvelles solutions, Apple, chez 9to5Mac , a déclaré :La volonté d'Apple d'assurer à ses clients des services de paiement échelonné plus flexibles, globaux et complets est donc évidente , notamment grâce à la collaboration avec des établissements de crédit externes. Nous verrons si cette décision de Cupertino apportera les résultats souhaités ou non.