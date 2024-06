Les Technos #450 : Computex 2024, l'avenir de la tech se dévoile à Taipei ?

• Intro (00:00:00)• comme (00:00:00) : Intro. Le fin d'ICQ. (Source : https://tinyurl.com/22ppxnzr • L comme Licenciement (00:07:14) : Petite purge discète en cours dans le "Cloud". Microsoft et Google réduisent leurs équipes Cloud. (Source : https://tinyurl.com/24dssas9 • M comme Monstre (00:11:36) : Quand le Cybertruck débarque en Suisse. Le monstre d'Elon Musk n'est pas près de rouler en Suisse. (Source : https://tinyurl.com/24ojhjod • R comme Routeur (00:17:22) : Adieu mon cher routeur. Des milliers de routeurs détruits dans une attaque. (Source : https://tinyurl.com/2aqcp77y • R comme Raspberry (00:23:03) : Quand l'IA tourne sur la framboise. Le Raspberry Pi 5 en pince pour l’intelligence artificielle. (Sources : https://tinyurl.com/2yxm43us et https://tinyurl.com/25zky5pe • S comme Sécurité (00:32:22) : Chez Google aussi, il y a des failles. Un document interne dévoile un historique de fuites chez Google. (Source : https://tinyurl.com/28jg9dad • X comme Porn (00:40:19) : Quand X décide de permettre la diffusion de porn. Réseaux sociaux : X (ex-Twitter) autorise désormais officiellement les contenus pornographiques. (Sources : https://tinyurl.com/23ta2eyt et https://tinyurl.com/2bflu9yy *** Dossier : Computex 2024 : Quelles nouveautés ? *** (00:53:49) :• Le Computex, Késako? (Source : https://tinyurl.com/2y9zm8wu • Les premières annonces (Source : https://tinyurl.com/28geg3xv • Mais cela fait aussi un peu réfléchir (Source : https://tinyurl.com/2bpvfjf4