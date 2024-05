Les nouveaux iPad anticipent l'iPhone : adieu la SIM physique, même en Europe

Avec les modèles Wi-Fi + Cellular avec 5G, vous pouvez accéder aux fichiers, communiquer avec des collègues et sauvegarder des données à la volée, où que vous soyez. Les modèles cellulaires sont activés via eSIM, une alternative plus sécurisée à la carte SIM physique, qui permet de se connecter facilement au forfait déjà souscrit ou de le transférer numériquement à la volée, et d'utiliser plusieurs forfaits de données sur le même appareil. Le nouvel iPad Pro peut facilement se connecter aux forfaits de données sans fil dans plus de 190 pays et territoires sans avoir besoin d'une carte SIM physique d'un opérateur local.

Sur les nouveaux iPad Air et iPad Pro, il y a une nouveauté intéressante pour le marché européen : dans les modèles WiFi+Cellular, il n'y a plus de plateau pour la SIM physique et vous pouvez vous connecter au réseau uniquement via eSIM . Ce n'est pas une nouvelle complètement inattendue, en fait ce n'était qu'une question de temps : il est important de rappeler, en effet, qu'aux États-Unis Apple a déjà supprimé le support des SIM physiques partout , à partir de l'iPhone 14. Au contraire, en Europe, la prise en charge des cartes physiques est restée et les eSIM ne sont jusqu'à présent qu'une option. En effet, le communiqué précise :Les nouveaux iPad Air et iPad Pro sont les premiers appareils Apple à prendre en charge exclusivement les eSIM également en Europe, et cela pourrait être un indice pour l'avenir de l'iPhone 16 : que le moment est venu de dire au revoir aux SIM physiques sur le prochain iPhone également ?