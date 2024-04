La Blizzcon 2024 a été annulée

« Après mûre réflexion au cours de l'année dernière, chez Blizzard, nous avons pris la décision de ne pas organiser la BlizzCon en 2024. Cette décision n'a pas été prise à la légère car la BlizzCon reste un événement très spécial pour nous tous, et nous savons que beaucoup d'entre vous peuvent le faire. J'attends pas que ça arrive. Même si nous abordons cette année différemment et que nous avons exploré différents formats d'événements dans le passé, soyez assurés que nous sommes plus enthousiastes que jamais à l'idée de ramener la BlizzCon dans les années à venir.



Dans les mois à venir, nous partagerons plus de détails sur nos lancements plus tard cette année, notamment World of Warcraft : The War Within et la première extension de Diablo IV, Vessel of Hatred. Pour célébrer ces prochaines sorties et rassembler nos communautés de manière nouvelle et spéciale, nous partagerons bientôt des projets passionnants pour d'autres salons et événements de l'industrie comme la Gamescom. Nous sommes impatients de vous en dire plus bientôt sur ces projets.

Blizzard a annoncé que la Blizzcon 2024 avait été annulée, précisant toutefois que l'événement reviendrait dans les prochaines années et précisant simplement que ses jeux seront présents dans de multiples événements programmés à travers le monde. Lisons ce que Blizzard a dit dans un message officiel :