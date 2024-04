Les Technos #444 : Cybersécurité : les nouvelles menaces en 2024

La revue de presse :• Intro (00:00:00)• A comme Antivirus (00:01:55) : eScan aurait servi de cheval de Troie pour du minage pour la Corée du Nord. Du minage via un antivirus depuis 2019 par la Corée du Nord. (Source : https://tinyurl.com/253htmm6 • C comme Cassette (00:08:19) : Quand la cassette audio connait un regain de popularité. Retour sur l'histoire de la cassette audio et pourquoi elle redevient populaire. (Sources : https://tinyurl.com/29c53oc7 et https://tinyurl.com/2bu5ug48 • C comme Cobol (00:16:42) : Si vous voulez un bon salaire, programmez en Cobol. Le Cobol, un langage tendance pour une bonne rémunération. (Source : https://tinyurl.com/226a2muw • I comme IaC (00:30:55) : Quand mon datacenter est sur GitHub. IBM rachète Hashicorp, un pionnier de l'infrastructure as code. (Source : https://tinyurl.com/2a3u9wrp • L comme Linux (00:37:23) : Une première distribution Linux validée pour le secteur automobile. Linux dans les voitures, c'est pour bientôt. (Source : https://tinyurl.com/2abdln6k • P comme Photogrammétrie (00:47:19) : Quand on génère de la 3D à partir de la 2D. Retour sur l'histoire et les techniques de création de modèles 3D à partir de photos. (Sources : https://tinyurl.com/2cpfkl38 et https://tinyurl.com/24m9gtm2 ** Dossier : Cybersécurité : les nouvelles menaces ** (00:56:45) :• Les nouvelles techniques de phishing (Source : https://tinyurl.com/29pb4d64 • Le quishing, késako? (Source : https://tinyurl.com/22twh6e4 • WormGPT, l'IA aide aussi les pirates (Source : https://tinyurl.com/25w56w6z • Amnesty internationale en lanceur d'alerte (Source : https://tinyurl.com/2ygmla9p