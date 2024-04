Les Technos #442 : Smartphones : Qualité sonore en question !

• Intro (00:00:00)• A comme Apple (00:02:47) : Apple doit verser de l'argent à certains possesseurs d'Iphone. L'épilogue du BatteryGate. (Sources : https://tinyurl.com/29bs363c et https://tinyurl.com/2b7j8mv6 • F comme Frittage (00:10:20) : Quand c'est plus rapide, plus économique et plus efficace . Procédé innovant de la métallurgie des poudres. (Sources : https://tinyurl.com/22ll8686 et https://tinyurl.com/2bjjchyp • G comme Google (00:18:05) : Circle-to-search débarque sur Android. Google fait progresser son Ux. (Sources : https://tinyurl.com/2azd5xvr https://tinyurl.com/28y43ddu et https://tinyurl.com/yuorewt5 • H comme Higgs (00:27:11) : Quand le papa du Boson qui porte son nom s'en va. Peter Higgs, Nobel de physique qui a donné son nom à une particule, est mort à 94 ans. (Sources : https://tinyurl.com/2bweqyaa et https://tinyurl.com/2ytpnrt2 • R comme Reassert (00:33:51) : Voulez vous d'un moteur reconditionné dans votre voiture neuve ? Un projet écologique mais pas si neuf ! (Source : https://tinyurl.com/28p4byl2 • V comme Vin (00:48:01) : Quand le vin est meilleur avec des lunettes. Des lunettes assistées par l’IA pour mieux tailler les vignes. (Sources : https://tinyurl.com/29awqfvd https://tinyurl.com/2bkem76o et https://www.3d2cut.com/ ** Dossier : Smartphones : Le son est bon ? ** (00:55:10) :• L'audio dans les mobiles : une belle évolution (Source : https://tinyurl.com/2amj2vpr • Audio analogique : du temporel au fréquenciel (Source : https://tinyurl.com/28jwzro8 • Du mono à la spacialisation du son (Source : https://tinyurl.com/22wq2a6q • Comment fonctionne les casques à réduction de bruit (Source : https://tinyurl.com/26br4lnc • Les défis techniques actuels de l'audio mobile (miniaturisation...)